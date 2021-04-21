В новом интервью американская модель и блогер Крисси Тейген заявила, что общалась с Ким Кардашян после ее разрыва с Канье Уэстом. Она подтвердила сообщения инсайдеров, что звезда легко переживает развод и чувствует себя свободной и значительно счастливее.

Стоит знать Ким Кардашян готова к новым отношениям после разрыва с Канье Уэстом, – СМИ

Однако подруга поспешила добавить, что Кардашян долго пыталась спасти семью и делала все для того, чтобы сохранить брак. Сама же блогер была уверена, что рэпер и светская львица вместе навсегда.

У Ким все в порядке. Я знаю, что Ким отдает всю себя, за что бы она ни бралась. Честно стыдно, что у них все так сложилось. Мне казалось, что они навсегда вместе, потому что она старалась изо всех сил,

– поделилась Крисси Тейген.

Несмотря на то, что знаменитости якобы дружили парами, муж Крисси Джон Ледженд не поддерживает связь с Канье Уэстом. "Я с Ким общаюсь чаще, чем Джон с Канье. Он исчез с радаров, с ним даже сложно связаться", – сообщила Крисси Тейген.

Развод Ким Кардашян и Канье Уэста