В новом интервью американская модель и блогер Крисси Тейген заявила, что общалась с Ким Кардашян после ее разрыва с Канье Уэстом. Она подтвердила сообщения инсайдеров, что звезда легко переживает развод и чувствует себя свободной и значительно счастливее.
Стоит знать Ким Кардашян готова к новым отношениям после разрыва с Канье Уэстом, – СМИ
Однако подруга поспешила добавить, что Кардашян долго пыталась спасти семью и делала все для того, чтобы сохранить брак. Сама же блогер была уверена, что рэпер и светская львица вместе навсегда.
У Ким все в порядке. Я знаю, что Ким отдает всю себя, за что бы она ни бралась. Честно стыдно, что у них все так сложилось. Мне казалось, что они навсегда вместе, потому что она старалась изо всех сил,
– поделилась Крисси Тейген.
Несмотря на то, что знаменитости якобы дружили парами, муж Крисси Джон Ледженд не поддерживает связь с Канье Уэстом. "Я с Ким общаюсь чаще, чем Джон с Канье. Он исчез с радаров, с ним даже сложно связаться", – сообщила Крисси Тейген.
Развод Ким Кардашян и Канье Уэста
- Канье Уэст и Ким Кардашян официально подали на развод в феврале этого года после того, как долгое время не жили вместе и даже не общались.
- Инсайдеры утверждают, что причиной разрыва могла стать предвыборная гонка рэпера. Повлияли и его резкие публичные высказывания о жене и детях на фоне биполярного расстройства.
- Впоследствии Ким Кардашян дала первое интервью после заявления о разводе с Уэстом. Тогда светская львица призналась, что 2020 год был сложный и насыщенный испытаниями.
- Мама звезды Крис Дженнер заверила, что бракоразводный процесс Ким с Канье тяжело переносит вся их большая семья. Она сама больше всего беспокоиться о счастье четырех внуков, дочери и бывшего зятя.