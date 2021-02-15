Чета Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса во время карантина обратилась к семейному психологу. Певица призналась, что терапия действительно помогла паре в трудный момент.

Известная американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес встречаются с 2017 года. Но у них возник кризис во время карантина, поэтому пара обратилась к психологу.

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Джей Ло с женихом посещали семейного психолога

Многие пары во время пандемии коронавируса подверглись кризису в их отношениях. Не обошел он и роман Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес.

Исполнительница призналась, что они были вынуждены обратиться к психологу из-за разницы в интересах. Звезда добавила, что для нее было непривычно "замедлить темп жизни" из-за пандемии коронавируса.

Я скучаю по активному и творческому ритму жизни. Но Алекс из тех людей, которые любят оставаться дома. Ему нравятся встречи в Zoom, нравится понимать, что я и дети всегда дома,

– поделилась Дженнифер Лопес.

Певица рассказала, что терапия была полезной для пары. И благодаря посещению психолога им удалось восстановить взаимопонимание.

Стоит отметить, что пара обратилась к психологу в тот период, когда появились слухи о романе Алекса Родригеса со звездой реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой. Знаменитости действительно общались, но информация об их физической связи или измене жениха Джей Ло любимой не подтвердилась.