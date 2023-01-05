Святая ночь со звездами: эксклюзивные рецепты постных блюд к вашему столу

Редакция сайта 24 Канала спросила в украинских звезд, которые празднуют Рождество и Святой ужин, что же они готовят для своих родных. Карпа, к примеру, борщ с ушками, Муха – сладкую кутью, а Тарабарова – имбирное печенье.

В проекте "Святая ночь со звездами", к которому мы готовились еще до полномасштабной русско-украинской войны в 2022 году, мы узнали лучшие эксклюзивные рецепты в таких знаменитостей, как "Мисс Украина 2016" Александры Кучеренко, музыкантов Александра и Юлии Божиков, певицы Наталки Карпы, Alyosha, Светланы Тарабаровой и Тони Матвиенко, а также у ведущего украинского повара Евгения Клопотенко.

Важно знать 12 постных блюд на Святвечер: что готовят в канун Рождества и какое значение имеет каждое блюдо

Традиционно на столе должны быть 12 постных блюд, которыми все угощаются с перерывами на украинские колядки. Уже на следующий день, 7 января, христиане восточного обряда встречают рождение Иисуса Христа в своих храмах и сердцах.

Чтобы ваш ужин еще до первой рождественской звезды был вкусным и таким, как на столах ваших любимых артистов, предлагаем записать все рецепты!

Блюда к Святвечеру

Кутья от Оксаны Мухи

Ингредиенты

зерна пшеницы или ячменя;

мак;

мед;

вода;

изюм;

орехи;

сушеные вишни.

Рецепт приготовления кутьи

Предварительно певица приготовила кутью – мак не перетирала, а купила уже готовый, лишь запарила его.

Добавила много изюма и лесных орехов. Их нужно измельчить ножом.

Для более сладкой кутьи можно добавить тертый шоколад или сушеную вишню – мама Оксаны Мухи сначала вываривает вишни во вкусном сладком сиропе, а затем засушивает.

И последний ингредиент – мед. Его нужно размешать с водой (около половины стакана) и добавить к кутье.

Кутья от Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 Канал

Рецепт кутьи от Оксаны Мухи: смотрите видео 24 Канала

Читайте полностью Оксана Муха приготовила кутью и поделилась семейным рецептом

Тушеная капуста от Александра и Юлии Божиков

Ингредиенты

квашеная капуста;

фасоль;

лук;

томатная паста;

перец горошком;

лавровый лист;

соль.

Рецепт приготовления тушеной капусты с фасолью

Берем квашеную капусту. Юлия использовала во время приготовления капусту, которую квасит ее отец.

Тушим ее до полуготовности на масле до золотистого цвета, чтобы она стала мягкой.

Берем сырую фасоль. Замачиваем ее на 5–6 часов. После этого варим до полуготовности и выкладываем на капусту.

Готовим соус:

Тайный ингредиент этого блюда – соус. Для его приготовления нужны лук, томатная паста, перец горошком, лавровый лист и чуточку соли.

Сперва режем лук и поджариваем его до золотистого цвета.

В холодную томатную пасту добавляем перец горошком, лавровый лист и чуточку соли.

Добавляем томатную пасту со специями к жареному луку.

Вместе обжариваем все и добавляем пол-литра кипятка.

Это все вместе перемешиваем и доводим до кипения.

Заливаем капусту с фасолью соусом и тушим в течение 45 минут.

После приготовления перекладываем наше блюдо в праздничную посуду и подаем к столу.

Тушеная капуста с фасолью от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 Канал

Рецепт тушеной капусты с ф​асолью от семьи Божиков: смотрите видео 24 Канала

Читайте полностью Александр и Юлия Божики поделились рецептом тушеной капусты с фасолью

Борщ с грибными ушками от Наталки Карпы

Ингредиенты для борща

красная свекла – 600–700 граммов;

большой репчатый лук – 1 штука;

грибной бульон – 3 литра;

уксус или лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу;

лавровый лист;

соль;

черный молотый перец;

зелень укропа.

Ингредиенты для ушек:

белые сушеные грибы – две горсти;

небольшой репчатый лук – 1 штука;

мука – 150 граммов;

яйца – 1 штука;

вода – 50 граммов;

соль;

черный молотый перец.

Святвечер в семье Наталки Карпы / Фото из инстаграма Наталки Карпы

Перед приготовлением:

Грибы нужно замочить на ночь. После этого залить их чистой водой и варить до готовности (Наталка советует варить час). Затем грибной бульон слить и процедить через мелкое сито. На этом бульоне будем варить борщ. Помытую свеклу также отварить до готовности.

Рецепт приготовления ушек

Нарезаем лук мелкими кубиками и слегка поджариваем на подсолнечном масле.

Отварные грибы пропускаем через мясорубку или измельчаем ножом.

К луку добавляем грибы, соль, перец и вместе жарим в течение 3–5 минут на среднем огне.

На столешницу высыпаем муку, делаем в ней небольшое углубление и разбиваем туда яйцо, щепотку соли. Все это слегка перемешиваем рукой. Затем, постепенно добавляя воду, замешиваем тесто.

На присыпанной мукой столешнице раскатываем тесто (очень тоненько, 1–1,5 миллиметра).

Формой или стаканом выжимаем кружочки диаметром 4 сантиметра.

На кружочек выкладываем грибную начинку, плотно слепляем края вместе, соединяем концы.

Ушки выкладываем в кастрюлю с кипящей водой. Доводим до кипения и варим 1–2 минуты.

Чтобы готовые ушки не слипались, перемазываем их маслом.

Рецепт приготовления борща

Вареную свеклу очищаем от кожуры и натираем на грубой терке.

Лук нарезаем соломкой и обжариваем на подсолнечном масле до золотистого цвета.

Добавляем к готовому луку свеклу и уксус, все перемешиваем и тушим 3–5 минут.

После этого добавляем свеклу, лавровый лист, соль и перец к кипящему грибному бульону.

Быстро доводим до кипения и варим на малом огне еще 3–4 минуты.

Подаем на стол:

Наливаем борщ в порционные тарелки, выкладываем ушки и присыпаем мелко нарезанной зеленью укропа.

Борщ с грибными ушками / Фото Today.ua

​Читайте полностью Наталка Карпа рассказала рецепт борща с грибными ушками

Рождественский кулеш от Alyosha

Ингредиенты

пшено – 100 граммов;

картофель – 5 штук;

лук – 1 большой;

морковь – 1 штука;

корень петрушки;

корень сельдерея;

укроп;

петрушка;

лавровый лист (по вкусу);

соль (по вкусу);

масло.

Рецепт приготовления кулеша

Пшено вымачиваем, промываем и отвариваем.

Лук нарезаем кубиками. Морковь натираем на мелкой терке и обжариваем на сковородке с маслом.

Картофель вымываем, очищаем и нарезаем крупными кусочками.

Корни сельдерея и петрушки также моем, чистим. Нарезаем мелкими кусочками. Заметьте, что сельдерей может перебить вкус, поэтому стоит использовать лишь часть корня.

К сваренному пшену добавляем овощи, лавровый лист и соль по вкусу.

Тушим все в течение 5–10 минут. В готовое блюдо добавляем зелень.

Подаем кулеш к праздничному столу.

Рецепт кулеша / Фото из инстаграма @robinson_beard

​Читайте полностью Эксклюзивный рецепт рождественского Кулеша от Alyosha

Фасоль в томатном соусе от Тони Матвиенко

Ингредиенты

фасоль – 250 граммов;

томаты – 2 штуки (как альтернативу можно взять готовую томатную пасту);

морковь – 1 штука;

чеснок – 2 зубца;

лук – 1 штука;

зелень;

соль;

молотый черный перец;

оливковое (или подсолнечное) масло.

Рецепт приготовления фасоли в томатном соусе

Перед тушением фасоль нужно замочить, желательно на ночь.

Утром – промыть и варить фасоль до готовности. Для пикантности вкуса звезда советует готовить не в обычной воде, а в пиве. Алкоголь испарится, а вкус хмеля останется и наполнит блюдо пикантными нотами.

Очищенные лук и чеснок, бланшированные томаты без кожуры нарезать любым удобным для вас способом. Морковь мелко натереть.

Немного обжарить на оливковом или подсолнечном масле овощи, добавить сваренную фасоль.

Посолить, поперчить по вкусу.

Добавить зелень и чеснок. Подавать к столу теплой, в праздничной посуде.

Фасоль в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 Канала

​Читайте полностью Тоня Матвиенко поделилась рецептом фасоли в томатном соусе

Рождественский пирог от Александры Кучеренко

Ингредиенты для пирога

мука – 250 граммов;

разрыхлитель – 1 пакетик;

растительное масло – 100 граммов;

апельсин – 2 штуки;

лимон – половина фрукта;

сахар – 150 граммов;

щепотка соли;

ванилин;

молотая корица;

изюминки – светлые и темные;

орехи;

цукаты.

Ингредиенты для декора пирога

сахарная пудра – 150 граммов;

зеленые веточки розмарина;

ягоды калины;

красные ягоды клюквы;

палочка корицы.

Рецепт приготовления пирога "Рождественский веночек"

Апельсины и лимон тщательно вымойте, насухо вытрите и натрите цедру на самой мелкой терке, не затрагивая белый слой кожуры.

Очищенные цитрусовые – апельсин и пол-лимона – пропустите через блендер.

Смешайте цедру с мякотью, добавьте растительное масло, сахар и щепотку соли.

Просейте муку через мелкое сито, смешайте с разрыхлителем и ванилином. Добавьте к общей массе.

​В густое тесто положите цукаты, изюм, орехи и молотую корицу. Тщательно размешайте до однородной консистенции.

Тесто равномерно разместите по круглой форме для выпечки. Отправьте пирог в предварительно разогретую до 185 градусов духовку. Выпекайте 40 минут.

В то время как "Рождественский венок" выпекается, сделайте белую помадку. К сахарной пудре добавьте сок половины лимона, размешайте до образования густой, тягучей массы.

Готовый рождественский пирог полейте глазурью и украсьте веточками розмарина, красными ягодами калины и клюквы, палочкой корицы. Ваши гости будут в восторге от такого постного десерта на Сочельник.

​Пирог "Рождественский венок" / Фото Александры Кучеренко для 24 Канала

​Читайте полностью Рецепт рождественского пирога от Александры Кучеренко

Рождественское печенье от Светланы Тарабаровой

Ингредиенты

мука – 350 граммов;

кукурузный (или картофельный) крахмал – 150 граммов;

соль – половина чайной ложки;

Разрыхлитель – 1 чайная ложка;

сахар – 190 граммов;

вода – 150 миллилитров;

растительное масло – 150 миллилитров;

ванильный сахар;

сахарная пудра;

молотая корица.

Рецепт приготовления рождественского печенья

Просейте муку и крахмал. Добавьте к ним соль и разрыхлитель.

Отдельно смешайте сахар, ванильный сахар и воду. Кристаллы должны раствориться.

Добавьте к сухим ингредиентам растительное масло и тщательно перемешайте. Затем влейте воду с сахаром и замесите однородное тесто.

Следует вымять тесто руками на присыпанном мукой столе. Раскатайте его пластом толщиной примерно 3 миллиметра и вырежьте печенье пластиковыми (или железными) формочками.

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом для выпечки.

Выпекайте 12–15 минут при температуре 180 градусов. Когда края подрумянятся, доставайте печенье из духовки. Оно должно остаться светлым.

Для декора смешайте сахарную пудру с молотой корицей и посыпьте печенье, когда оно еще теплое. Все, подавайте ароматный десерт на стол.

Рождественское печенье от Светланы Тарабаровой / Фото певицы для 24 Канала

​Читайте полностью Светлана Тарабарова приготовила рождественское печенье с сыном – рецепт

Узвар с розмарином от Евгения Клопотенко

Ингредиенты

сухофрукты (яблоки, груши, сливы) – 500 граммов;

сахар – 2–3 столовые ложки;

розмарин – 4 веточки.

Рецепт приготовления узвара с розмарином

Сухофрукты хорошо промываем. Выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой.

Доводим до кипения, добавляем сахар – лично Клопотенко нравится, когда узвар не слишком сладкий.

Снимаем с огня и добавляем веточки розмарина, порезанные крупными кусками. Закрываем крышкой и даем настояться.

Для приготовления напитка всего нужно выделить 35 минут.

Рецепт узвара с розмарином от Евгения Клопотенко / Фото повара для 24 Канала

​Читайте полностью Евгений Клопотенко порекомендовал для застолья свой рецепт узвара