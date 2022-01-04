Артистка – родом из Львовской области, где соблюдаются традиции Святвечера и празднование Рождества. 6 января вечером на столе обязательно должно быть 12 постных блюд. И одно из них – борщ с грибными ушками. Его рецептом Наталка поделилась в рамках проекта "Святая ночь со звездами".
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Рецепт борща с грибными ушками от Наталки Карпы
Ингредиенты для борща:
- красная свекла – 600–700 граммов;
- большой репчатый лук – 1 штука;
- грибной бульон – 3 литра;
- уксус или лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу;
- лавровый лист;
- соль;
- черный молотый перец;
- зелень укропа.
Ингредиенты для ушек:
- белые сушеные грибы – две полные горсти;
- небольшой репчатый лук – 1 штука;
- мука – 150 граммов;
- яйца – 1 штука;
- вода – 50 граммов;
- соль;
- черный молотый перец.
Перед приготовлением:
Грибы нужно замочить на ночь. После этого залить их чистой водой и варить до готовности (Наталка рекомендует варить час). Затем грибной бульон слить и процедить через мелкое сито. На этом бульоне будем варить борщ. Вымытую свеклу также отварить до готовности.
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Наталка Карпа с мужем и дочерью / Фото из инстаграммы Наталки Карпы
Готовим ушки:
- Нарезаем лук мелкими кубиками и слегка поджариваем на подсолнечном масле.
- Отваренные грибы пропускаем через мясорубку или измельчаем ножом.
- К луку добавляем грибы, соль, перец и вместе жарим в течение 3–5 минут в среднем огне.
- На столешницу высыпаем муку, делаем в ней небольшое углубление и разбиваем туда яйцо, щепотку соли. Все это слегка перемешиваем рукой. Затем постепенно добавляя воду, замешиваем тесто.
- На присыпанной мукой столешнице раскатываем тесто (очень тоненько, 1–1,5 миллиметра).
- Формой или стаканом выжимаем кружочки диаметром 4 сантиметра.
- На кружочек выкладываем грибную начинку, плотно слепляем края вместе, соединяем в конце.
- Ушки выкладываем в кастрюлю с кипящей водой. Доводим до кипения и варим 1–2 минуты.
- Чтобы готовые ушки не слипались, перемазываем их растительным маслом.
Готовим борщ:
- Вареную свеклу очищаем от кожуры и натираем на грубой терке.
- Лук нарезаем соломкой и обжариваем на подсолнечном масле до золотистого цвета.
- Добавляем в готовый лук свеклу и уксус, все перемешиваем и тушим 3–5 минут.
- После этого добавляем свеклу, лавровый лист, соль и перец в кипящий грибной бульон.
- Быстро доводим до кипения и варим на маленьком огне еще 3–4 минуты.
Подаем на стол:
Борщ наливаем в порционные тарелки, выкладываем ушки и присыпаем мелко нарезанной зеленью укропа.
Приятного аппетита!
Сочельник в семье Наталки Карпы / Фото из инстаграммы Наталки Карпы