В рамках праздничного проекта "Святая ночь со звездами" мы побывали дома у Оксаны Мухи, где она приготовила кутью, рассказала об особенностях рождественского периода в ее семье и поделилась воспоминаниями с детства.

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Важно! Интересно, что же готовят украинские звезды к Рождеству? Сайт 24 канала запустил спецпроект "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святом ужине у ваших любимых артистов. Автор проекта – руководитель раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба.

Оксана Муха о кутье в ее семье

"Это кутья, которую когда-то готовили мои бабушки и дедушки. Во Львове мы всегда ели холодную и немного сухую кутью, а в селе, в Глуховичах – теплую и мокрую.

Я в детстве чистила и нарезала орехи. Все готовые ингредиенты всегда перемешивал дедушка, поскольку он был самым старшим. Он также тер мак. Сейчас этим занимается мой папа, но времена изменились, поэтому для мака использует электрический аппарат.

Оксана Муха рассказала о кутье в ее семье / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

В селе жил дед Олекса. Когда приготовил кутью, шел к скоту, угощал его кутьей. Потом шел на поле, бросал ее птичкам и говорил: "Если сейчас не прилетите, то потом уже не прилетайте. Приходите сейчас на кутью!". Тогда брал топорик и ударял по всем деревьям: грушкам, сливкам, яблоням и т.д. и говорил: "Если в следующем году не уродите хорошо, то я вас срублю". И после этого всего начинался ужин. Интересно то, что сейчас мы едим кутью в начале, а когда-то всегда ели ее после всех других блюд".

Большое интервью с Оксаной Мухой читайте по ссылке в рамках проекта "Интервью 24".

Ингредиенты

зерна пшеницы или ячменя;

мак;

мед;

вода;

изюм;

орехи;

сушеные вишни.

Ингредиенты для кутьи от Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

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В детстве, когда на кухне все готовили, все были заняты, вместе учили колядку. У папы было несколько колядников и каждый раз мы учили какую-нибудь новую колядку. Сначала мы ужинали во Львове, а потом ехали к бабушке в село, где был второй ужин. И хотели приехать с новой колядкой. Я, сестра, мама и папа пели в четыре голоса,

– вспомнила Муха.

Рецепт кутьи от Оксаны Мухи: смотрите видео 24 канала

Способ приготовления кутьи от Оксаны Мухи

Предварительно я приготовила кутью, она немного суховата, потому что такую люблю больше чем мокрую.

Мак я не перемалывала, купила уже готовый, только запарила его. Обожаю, когда мака в кутье как можно больше.

Оксана Муха добавляет мак к кутью / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Добавляю много изюма. Он обязательно должен быть. И чем больше, тем вкуснее.

Из Карпат мы недавно привезли орехи. Вчера Даниил помогал их толочь.

На Сочельник все должны работать. Дети должны помогать маме, бабушке. Помню, в детстве в тот день мы ничего не ели до Сочельника. Надо было ждать, пока сядем за стол. Однако сейчас уже не так. Дети играют, бегают, никто не требует, чтобы помогали,

– отметила Оксана.

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Оксана Муха готовит кутью / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Это мы приготовили классическую кутью. А однажды просила маму добавить шоколад. Теперь ко всем ингредиентам люблю примешивать сушеную вишню. Ее моя мама сначала вываривает во вкусном сладком сиропе, а затем засушивает.

И последний ингредиент – мед. Я всегда размешиваю его с водой.

Вот наша кутья получилась немного мокрая, как в селе, но это значит, что так сегодня должно быть. Баба с дедом на небе радуются. Приятного аппетита!

– подчеркнула артистка.