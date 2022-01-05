С самого детства Тоню Матвиенко воспитывали в духе христианских традиций, поэтому все рождественские обычаи она знает наизусть. Более того, заимствованные от матери ритуалы певица исповедует из года в год и передает своим дочерям – 23-летней Ульяне и 5-летней Нине. Одним из 12 постных блюд на Сочельник артистка поделилась с читателями 24 канала!
К теме Святая ночь со звездами: Наталка Карпа рассказала рецепт борща с грибными ушками
В большой семье Тони Матвиенко есть несколько традиций празднования Рождества – дома, в загородном доме под Киевом и в Яремче, где она встречается с коллегами по сцене. За кутью на столе, как ни странно, отвечает отец певицы – Петр Гончар, ведь "нужна мужская сила, чтобы хорошо перетереть мак". Вместо этого звездные мама и дочь готовят 11 постных блюд.
"Если празднуем в кругу семьи, конечно, по традиции на столе 12 постных блюд. Зажигаем свечу, мама произносит молитву, вспоминаем тех, кто уже не с нами", – делится певица.
И мама, и мой старший брат постятся, поэтому наша семья знает много постных блюд – и голубцы с картошкой, и борщ с сельдереем. Однако сегодня хочу рассказать о фасоли в томатном соусе, которая может красиво и бюджетно дополнить ваш праздничный стол,
– презентовала Тоня Матвиенко.
Тоня Матвиенко с мамой и дочерьми на Сочельник / Фото из инстаграма певицы
Не пропустите Святая ночь со звездами: эксклюзивный рецепт рождественского кулеша от Alyosha
Рецепт фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко
Ингредиенты для фасоли в томатном соусе
- фасоль – 250 граммов;
- томаты – 2 штуки (в качестве альтернативы можно взять готовую томатную пасту);
- морковь – 1 штука;
- чеснок – 2 зубчика;
- лук – 1 штука;
- зелень;
- соль;
- молотый черный перец;
- оливковое (или подсолнечное) масло.
Ингредиенты для фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала
Готовим фасоль в томатном соусе – пошаговый рецепт с фото
- Перед тушением фасоль нужно замочить, желательно на ночь.
- Утром промыть и варить фасоль до готовности. Для более пикантного вкуса звезда советует готовить не в обычной воде, а в пиве.
Алкоголь испарится, а вкус хмеля останется и наполнит блюдо пикантными нотками,
– делится Тоня Матвиенко.
- Очищенные лук и чеснок, бланшированные томаты без кожуры нарезать любым удобным для вас способом. Морковь мелко натереть.
Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала
К слову Святая ночь со звездами: Александр и Юлия Божики поделились рецептом тушеной капусты с фасолью
- Немного обжарить на оливковом или подсолнечном масле овощи, добавить сваренную фасоль.
Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала
Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала
Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала
На десерт Святая ночь со звездами: рецепт рождественского пирога от Александры Кучеренко
- Посолить, поперчить по вкусу.
- Добавить зелень и чеснок. Подавать к столу теплой, в праздничной посуде.
Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала
Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала
Блюдо довольно простое и вкусное, а растительный белок, который есть в бобах, удивительно хорошо заменит по калорийности животный, запрещенный на Сочельник. Или же пригодится хозяйке в любое другое время,
– добавляет напоследок Тоня Матвиенко.
Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу
К теме Святая ночь со звездами: Светлана Тарабарова приготовила рождественское печенье с сыном – рецепт