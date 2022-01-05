С самого детства Тоню Матвиенко воспитывали в духе христианских традиций, поэтому все рождественские обычаи она знает наизусть. Более того, заимствованные от матери ритуалы певица исповедует из года в год и передает своим дочерям – 23-летней Ульяне и 5-летней Нине. Одним из 12 постных блюд на Сочельник артистка поделилась с читателями 24 канала!

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Важно! Интересно, что же готовят украинские звезды к Рождеству? Сайт 24 канала запустил спецпроект "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святом ужине у ваших любимых артистов. Автор проекта – руководитель раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба

В большой семье Тони Матвиенко есть несколько традиций празднования Рождества – дома, в загородном доме под Киевом и в Яремче, где она встречается с коллегами по сцене. За кутью на столе, как ни странно, отвечает отец певицы – Петр Гончар, ведь "нужна мужская сила, чтобы хорошо перетереть мак". Вместо этого звездные мама и дочь готовят 11 постных блюд.

"Если празднуем в кругу семьи, конечно, по традиции на столе 12 постных блюд. Зажигаем свечу, мама произносит молитву, вспоминаем тех, кто уже не с нами", – делится певица.

И мама, и мой старший брат постятся, поэтому наша семья знает много постных блюд – и голубцы с картошкой, и борщ с сельдереем. Однако сегодня хочу рассказать о фасоли в томатном соусе, которая может красиво и бюджетно дополнить ваш праздничный стол,

– презентовала Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко с мамой и дочерьми на Сочельник / Фото из инстаграма певицы

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Рецепт фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко

Ингредиенты для фасоли в томатном соусе

фасоль – 250 граммов;

томаты – 2 штуки (в качестве альтернативы можно взять готовую томатную пасту);

морковь – 1 штука;

чеснок – 2 зубчика;

лук – 1 штука;

зелень;

соль;

молотый черный перец;

оливковое (или подсолнечное) масло.

Ингредиенты для фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала

Готовим фасоль в томатном соусе – пошаговый рецепт с фото

Перед тушением фасоль нужно замочить, желательно на ночь.

Утром промыть и варить фасоль до готовности. Для более пикантного вкуса звезда советует готовить не в обычной воде, а в пиве.

Алкоголь испарится, а вкус хмеля останется и наполнит блюдо пикантными нотками,

– делится Тоня Матвиенко.

Очищенные лук и чеснок, бланшированные томаты без кожуры нарезать любым удобным для вас способом. Морковь мелко натереть.

Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала

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Немного обжарить на оливковом или подсолнечном масле овощи, добавить сваренную фасоль.

Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала

Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала

Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала

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Посолить, поперчить по вкусу.

Добавить зелень и чеснок. Подавать к столу теплой, в праздничной посуде.

Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала

Приготовление фасоли в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала

Блюдо довольно простое и вкусное, а растительный белок, который есть в бобах, удивительно хорошо заменит по калорийности животный, запрещенный на Сочельник. Или же пригодится хозяйке в любое другое время,

– добавляет напоследок Тоня Матвиенко.

Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

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