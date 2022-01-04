В рамках проекта "Святая ночь со звездами" Светлана Тарабарова рассказала простой и быстрый рецепт домашнего печенья. С ним справится даже малыш, ведь звездная мамочка не впервые готовит десерт с 3-летним сыном Иваном.

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Важно! Интересно, что же готовят украинские звезды в предвечерье Рождества? Сайт 24 канала запустил спецпроєкт "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святом вечере у ваших любимых артистов. Автор проекта – руководитель раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба

Успешная артистка признается, что в Сочельник в их роскошном доме не шумно, у них царит спокойная атмосфера. Единственные гости, которые наведываются к звездной семье 6 января, – крестные родители Марийки и Ивана.

"Сочельник ждем только крестных наших детей. Мы собираемся вместе, поем колядки, пробуем разную кутью – каждый из друзей приносит свою," – эксклюзивно делится Светлана Тарабарова.

Сама звезда делает кутью по семейному рецепту, который передавался от бабушки к маме, а от мамы – к ней и сестрам. Кроме того, Светлана всегда готовит рыбу с рисом или картошкой, а на десерт – выпекает рождественское печенье.

Рождественское печенье мы выпекаем сами. Раньше это делала только я, а сейчас уже Иван помогает. Абсолютно все обожают это печенье – я, Алексей, Иван, Мария. Разлетается очень быстро,

– рассказывает артистка.

У 3-летнего мальчика незаурядный талант к кулинарии. Он охотно месит и раскатывает тесто, вырезает печенье затейливыми формочками и выкладывает на противень. Светлана Тарабарова гарантирует, что у детей от этого процесса останется масса впечатлений, а у занятых хозяек – время приготовить другие 11 блюд на праздничный стол к Сочельнику.

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Светлана Тарабарова на кухне с сыном / Фото певицы для 24 канала

Рецепт рождественского печенья от Светланы Тарабаровой

Ингредиенты для рождественского печенья

мука – 350 граммов;

кукурузный (или картофельный) крахмал – 150 граммов;

соль – пол чайной ложки;

разрыхлитель – 1 чайная ложка;

сахар – 190 граммов;

вода – 150 миллилитров;

растительное масло – 150 миллилитров;

ванильный сахар;

сахарная пудра;

молотая корица.

Способ приготовления рождественского печенья от Светланы Тарабаровой

Просейте муку и крахмал. Добавьте к ним соль и разрыхлитель.

Отдельно смешайте сахар, ванильный сахар и воду. Кристаллы должны раствориться.

Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала

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Добавьте к сухим ингредиентам растительное масло и тщательно перемешайте. Затем влейте воду с сахаром и замесите однородное тесто.

Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала

Следует обмять тесто руками на присыпанном мукой столе. Раскатайте его пластом толщиной примерно 3 миллиметра и вырежьте печенье пластиковыми (или железными) формочками.

Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала​

Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала

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Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала​

Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом для выпечки.

Выпекайте 12 – 15 минут при температуре 180 градусов. Когда края подрумянятся, доставайте печенье из духовки. Оно должно остаться светлым.

Для декора смешайте сахарную пудру с молотой корицей и посыпьте печенье, когда оно еще теплое. Все, подавайте ароматный десерт на стол.

Эти секретные ингредиенты добавляют особый вкус не только печенью, но и наполняют весь дом. Сахарная пудра с корицей еще на теплом печенье начинает таять, аромат стоит на весь дом. Это и есть атмосфера Рождества,

– делится Светлана Тарабарова.

Рождественское печенье от Светланы Тарабаровой / Фото певицы для 24 канала​

Рождественское печенье от Светланы Тарабаровой / Фото певицы для 24 канала