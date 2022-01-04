Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) присоединилась к рождественскому проекту "Святая ночь со звездами". Она рассказала об особом блюде, которое каждый год есть на ее столе на Святый вечер.

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Кулиш для меня – это не просто блюдо. Кулиш – это казацкое блюдо, которое очень любили запорожские казаки, а ведь я из Запорожья! Кроме того, Кулиш – это девичья фамилия моей бабушки. И скажите, куда деться от кулеша? Никуда. Судьба!
– прокомментировала Alyosha.

Різдво

Alyosha возле елки / Фото с инстаграма певицы

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Рецепт кулеша от Alyosha

Ингредиенты:

  • пшено – 100 граммов;
  • картофель – 5 штук;
  • лук – 1 большой;
  • морковь – 1 штука;
  • корень петрушки;
  • корень сельдерея;
  • укроп;
  • петрушка;
  • лавровый лист (по вкусу);
  • соль (по вкусу);
  • растительное масло.

Способ приготовления кулеша от Alyosha:

  • Пшено вымачиваем, промываем и отвариваем.
  • Лук нарезаем кубиками.
  • Морковь натираем на мелкой терке и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
  • Картофель вымываем, очищаем и нарезаем крупными кусочками.
  • Корни сельдерея и петрушки тоже моем, чистим. Нарезаем мелкими кусочками.
  • Обратите внимание, что сельдерей может перебить вкус травы, поэтому следует использовать только часть корня.
  • К отварному пшену добавляем овощи, лавровый лист и соль по вкусу.
  • Тушим все в течение 5 – 10 минут.
  • В готовое блюдо добавляем зелень.
  • Подаем кулеш к праздничному столу.

Приятного аппетита!

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Різдво

Alyosha с семьей возле елки / Фото с инстаграма певицы