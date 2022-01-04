Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) присоединилась к рождественскому проекту "Святая ночь со звездами". Она рассказала об особом блюде, которое каждый год есть на ее столе на Святый вечер.
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Кулиш для меня – это не просто блюдо. Кулиш – это казацкое блюдо, которое очень любили запорожские казаки, а ведь я из Запорожья! Кроме того, Кулиш – это девичья фамилия моей бабушки. И скажите, куда деться от кулеша? Никуда. Судьба!
– прокомментировала Alyosha.
Alyosha возле елки / Фото с инстаграма певицы
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Рецепт кулеша от Alyosha
Ингредиенты:
- пшено – 100 граммов;
- картофель – 5 штук;
- лук – 1 большой;
- морковь – 1 штука;
- корень петрушки;
- корень сельдерея;
- укроп;
- петрушка;
- лавровый лист (по вкусу);
- соль (по вкусу);
- растительное масло.
Способ приготовления кулеша от Alyosha:
- Пшено вымачиваем, промываем и отвариваем.
- Лук нарезаем кубиками.
- Морковь натираем на мелкой терке и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
- Картофель вымываем, очищаем и нарезаем крупными кусочками.
- Корни сельдерея и петрушки тоже моем, чистим. Нарезаем мелкими кусочками.
- Обратите внимание, что сельдерей может перебить вкус травы, поэтому следует использовать только часть корня.
- К отварному пшену добавляем овощи, лавровый лист и соль по вкусу.
- Тушим все в течение 5 – 10 минут.
- В готовое блюдо добавляем зелень.
- Подаем кулеш к праздничному столу.
Приятного аппетита!
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Alyosha с семьей возле елки / Фото с инстаграма певицы