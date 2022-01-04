Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) присоединилась к рождественскому проекту "Святая ночь со звездами". Она рассказала об особом блюде, которое каждый год есть на ее столе на Святый вечер.

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Важно! Интересно, что же готовят украинские звезды к Рождеству? Сайт 24 канала запустил спецпроект "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святом ужине у ваших любимых артистов.



Автор проекта – руководитель раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба.

Кулиш для меня – это не просто блюдо. Кулиш – это казацкое блюдо, которое очень любили запорожские казаки, а ведь я из Запорожья! Кроме того, Кулиш – это девичья фамилия моей бабушки. И скажите, куда деться от кулеша? Никуда. Судьба!

– прокомментировала Alyosha.

Alyosha возле елки / Фото с инстаграма певицы

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Рецепт кулеша от Alyosha

Ингредиенты:

пшено – 100 граммов;

картофель – 5 штук;

лук – 1 большой;

морковь – 1 штука;

корень петрушки;

корень сельдерея;

укроп;

петрушка;

лавровый лист (по вкусу);

соль (по вкусу);

растительное масло.

Способ приготовления кулеша от Alyosha:

Пшено вымачиваем, промываем и отвариваем.

Лук нарезаем кубиками.

Морковь натираем на мелкой терке и обжариваем на сковороде с растительным маслом.

Картофель вымываем, очищаем и нарезаем крупными кусочками.

Корни сельдерея и петрушки тоже моем, чистим. Нарезаем мелкими кусочками.

Обратите внимание, что сельдерей может перебить вкус травы, поэтому следует использовать только часть корня.

К отварному пшену добавляем овощи, лавровый лист и соль по вкусу.

Тушим все в течение 5 – 10 минут.

В готовое блюдо добавляем зелень.

Подаем кулеш к праздничному столу.

Приятного аппетита!

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Alyosha с семьей возле елки / Фото с инстаграма певицы