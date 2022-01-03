Обладательница титула "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко признается, что Рождество – один из самых любимых праздников в ее семье. Вся родня съезжается в Днепр еще на Сочельник. Если за кутью на праздничном столе отвечает бабушка телезвезды, то они с мамой из года в год готовят пирог "Рождественский веночек".
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Александра Кучеренко о рождественском пироге и семейных традициях
Этот постный десерт – очень легкий в приготовлении. Он состоит из ингредиентов, которые есть на каждой кухне – мука, сахар, растительное масло, разрыхлитель. Для яркого вкуса и аромата остается добавить лишь сухофрукты, орехи и пряности.
Пирог "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
Пирог "Рождественский веночек" выглядит как настоящее украшение! Каждый год Александра Кучеренко декорирует его по-разному, вкладывая сакральный смысл для своей семьи, а на этот раз и для читателей 24 канала. Звезда использовала классические новогодние цвета – белый, зеленый и красный:
- зеленые веточки розмарина, создавшие эффект хвои, олицетворяют жизнь и развитие;
- красные ягоды калины и клюквы символизируют любовь;
- белая помадка из сахарной пудры и лимона – чистоту и добро.
Ваниль, изюм, орехи, цукаты, цедра апельсина и лимона, веточки розмарина – всеми этими запахами наполняется дом. Получается такое разнообразие, не верится даже, что пирог постный. Поэтому это блюдо может занять место на каждом рождественском столе,
– уверяет "Мисс Украина 2016".
"Нет ничего более уютного и приятного, чем зимой собраться с родными в теплом, красивом, чистом доме, зажечь свечи, заварить чай, попробовать пирог и вместе наслаждаться праздником. Это такая простая, но такая важная традиция нашей семьи, которая объединяет, делает счастливыми и вдохновляет на год вперед", – эксклюзивно делится Александра Кучеренко.
Александра Кучеренко с пирогом "Рождественский веночек" / Фото ведущей для 24 канала
Рецепт пирога "Рождественский веночек" от Александры Кучеренко
Ингредиенты для пирога "Рождественский веночек"
- мука – 250 граммов;
- разрыхлитель – 1 пакетик;
- растительное масло – 100 граммов;
- апельсин – 2 штуки;
- лимон – пол фрукта;
- сахар – 150 граммов;
- щепотка соли;
- ванилин;
- молотая корица;
- изюм – белый и черный;
- орехи;
- цукаты.
Для декора пирога "Рождественский веночек"
- сахарная пудра – 150 граммов;
- зеленые веточки розмарина;
- ягоды калины;
- красные ягоды клюквы;
- палочка корицы.
Способ приготовления пирога "Рождественский веночек" – пошаговый рецепт с фото
- Апельсины и лимон тщательно вымойте, насухо вытрите и натрите цедру на самой мелкой терке, не затрагивая белый слой кожуры.
Приготовление пирога "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
- Очищенные цитрусовые – апельсин и пол лимона – пропустите через блендер.
Приготовление пирога "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
- Смешайте цедру с мякотью, добавьте растительное масло, сахар и щепотку соли.
Приготовление пирога "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
- Просейте муку через мелкое сито, смешайте с разрыхлителем и ванилином. Добавьте к общей массе.
Приготовление пирога "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
- В густое тесто положите цукаты, изюм, орехи и молотую корицу. Тщательно размешайте до однородной консистенции.
Приготовление пирога "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
Приготовление пирога "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
- Тесто равномерно разместите по круглой форме для выпечки. Отправьте пирог в предварительно разогретую до 185 градусов духовку. Выпекайте 40 минут.
Приготовление пирога "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
- В то время как "Рождественский веночек" выпекается, сделайте белую помадку. К сахарной пудре добавьте сок половины лимона, размешайте до образования густой, тягучей массы.
Приготовление пирога "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
- Готовый рождественский пирог полейте глазурью и украсьте веточками розмарина, красными ягодами калины и клюквы, палочкой корицы. Ваши гости будут в восторге от такого постного десерта на Сочельник.
Приготовление пирога "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
Пирог "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
Пирог "Рождественский веночек" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала