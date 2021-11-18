Звездная пара, которая образовалась на романтическом реалити-шоу "Холостячка", похоже, окончательно распалась. Ксения Мишина и Александр Эллерт отписались друг от друга в инстаграме.
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К тому же, юморист и актриса удалили почти все общие фото, оставив кадры с детьми и рекламные ролики.
Мишина и Эллерт отписались друг от друга / Скриншоты из инстаграма
Ранее Александр Эллерт комментировал новые фото Ксении Мишиной, оставляя по одному слову под фото. Поклонники составили из этого якобы послание "Очень сильно хочу". Под последним постом актрисы в инстаграме юморист поставил точку, но потом все его комментарии исчезли. Фаны подозревают, что актриса пошла на довольно резкий шаг и заблокировала его аккаунт.
Реакция сети на расставании пары
Последнее сообщение Ксении Мишиной активно комментируют фанаты бывшей звездной пары, выражая разные мнения.
- "Тот момент, когда не читаешь сообщение, а сразу ищешь комментарий от Саши";
- "Ксюша заблокировала Сашу";
- "Так они вместе или нет? Я уже не могу за этим следить. Мне за них радоваться или плакать?";
- "Пишут на просторах интернета, что все, сказочке конец";
- "Саша в первом комментарии поставил точку";
- "Радуйтесь за Сашу, что нашел в себе силы избавиться от токсических отношений и поставил точку";
- "Ксю и Саша снова вместе?".
Отношения Мишиной и Эллерта
- В финале "Холостячки" Ксения Мишина выбрала победителем Александра Эллерта. Тогда между парой завязались отношения. После выхода шоу на экраны, пара рассказала, что все еще вместе.
- Актриса и юморист вместе ездили на отдых и праздновали дни рождения. Но потом в их отношениях возник первый кризис: тогда в сети также заподозрили, что влюбленные расстались.
- 16 июля героиня "Холостячки" заявила, что окончательно разорвала отношения с избранником. После этого и она, и юморист отдыхали в оккупированном Крыму вроде бы отдельно.
- Вскоре появились слухи, что пара помирилась: Александр Эллерт неожиданно поздравил Ксению Мишину с годовщиной отношений, звезд видели вместе в аэропорту, а 28 августа герои "Холостячки" попали в кадр на свадьбе Дмитрия Совы и Даши Легейды.
- В одном из шоу Ксения Мишина признала, что у пары наступил кризис. Вероятно, автор "Квартала 95" пытался спасти отношения с актрисой, ведь засыпал ее цветами и устроил романтический сюрприз. Но через некоторое время звезда подчеркнула, что она не вместе с Эллертом.