Звездная пара, которая образовалась на романтическом реалити-шоу "Холостячка", похоже, окончательно распалась. Ксения Мишина и Александр Эллерт отписались друг от друга в инстаграме.

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К тому же, юморист и актриса удалили почти все общие фото, оставив кадры с детьми и рекламные ролики.

Мишина и Эллерт отписались друг от друга / Скриншоты из инстаграма

Ранее Александр Эллерт комментировал новые фото Ксении Мишиной, оставляя по одному слову под фото. Поклонники составили из этого якобы послание "Очень сильно хочу". Под последним постом актрисы в инстаграме юморист поставил точку, но потом все его комментарии исчезли. Фаны подозревают, что актриса пошла на довольно резкий шаг и заблокировала его аккаунт.

Реакция сети на расставании пары

Последнее сообщение Ксении Мишиной активно комментируют фанаты бывшей звездной пары, выражая разные мнения.

"Тот момент, когда не читаешь сообщение, а сразу ищешь комментарий от Саши";

"Ксюша заблокировала Сашу";

"Так они вместе или нет? Я уже не могу за этим следить. Мне за них радоваться или плакать?";

"Пишут на просторах интернета, что все, сказочке конец";

"Саша в первом комментарии поставил точку";

"Радуйтесь за Сашу, что нашел в себе силы избавиться от токсических отношений и поставил точку";

"Ксю и Саша снова вместе?".

Отношения Мишиной и Эллерта