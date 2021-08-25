Рассказывая об отпуске, Ксения Мишина заявила, что летит на Кипр всего на три дня. С сыном она остановилась в 5-звездочном отеле с видом на Средиземное море.

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В инстаграм-сторис актриса показала роскошный двухместный номер, в котором якобы есть место только для нее и Платона. Правда, фаны убеждены, что с актрисой и ее сыном отдыхает победитель "Холостячки" Александр Эллерт.

Знаменитость уже опубликовала первое фото с Кипра, на котором позирует на балконе в изумрудном платье в бельевом стиле.



Ксения Мишина на Кипре / Фото из инстаграма "Холостячки"

За считанные часы сообщение собрало более 60 тысяч лайков и сотню реакций. Все потому, что в комментариях пользователи инстаграма пишут об Эллерте:

"Кто фотографировал? Сын или Эллерт?";

"Когда Ксю снимала румтур, телефон Эллерта стоял на зарядке. У него мятный чехол";

"И Эллерт показывай. Хватит вам уже шифроваться. Вы все равно не умеете это делать".

Более того, в тиктоке появилось видео, на котором Ксения Мишина и Александр Эллерт обнимают в аэропорту перед рейсом на Кипр. Звезд сняли со спины, однако сомнений, что это именно они, нет.

Отметим, в то время, как Мишина активно публикует фото и видео с Кипра, в инстаграм-сторис Эллерта появляются лишь архивные кадры из галереи. Победитель "Холостячки", который обычно активно демонстрирует будничную жизнь в сети, не делится новым контентом.



Ксения Мишина и Александр Эллерт в аэропорту / Скриншот с видео

Что известно о вероятном воссоединении Ксении Мишиной и Александра Эллерта: