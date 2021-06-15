В апреле ширились слухи о разрыве пары, за красивой историей любви которой наблюдали на шоу "Холостячка". Ксения Мишина и Александр Эллерт до сих пор не признаются, расходились ли на самом деле, однако, судя по словам звезды, тогда в их отношениях был сложный период.

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Актриса утвердительно ответила на вопрос поклонников: "Был ли сложный период в отношениях с Сашей?"

Конечно, у нас непростой путь. Мы оба многому учимся,

– заявила Ксения Мишина.

На вопрос поклонников, разочаровывалась ли она когда-нибудь в Александре Эллерте, актриса не ответила прямо, однако дала понять, что сомнения все же были. "Разочарование и очарование – это нормально. Это чувства и эмоции", – написала Ксения Мишина.

Похоже, сейчас "Холостячка" уверена в своем избраннике, ведь задумывается над общими детьми. Она мечтает о дочках-близняшках, а муж – о сыновьях-близнецах.

Ксения Мишина с Александром Эллертом / Фото из инстаграма актрисы

Ксения Мишина с Александром Эллертом / Фото из инстаграма актрисы

Слухи о разрыве Ксении Мишиной и Александра Эллерта