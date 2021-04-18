О расставании Мишиной и Эллерта начали говорить после того, как девушка удалила совместные фото с избранником и отписалась от его страницы в инстаграме. Журналисты Showbiz 24 попытались выяснить, что произошло между влюбленными.

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Отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта

После завершения съемок "Холостячки" Александр и Ксения стали жить вместе. Также со звездной парой жил сын актрисы – Платон. Главным мужчинам в жизни девушки удалось найти общий язык. Зимой этого года влюбленные вместе с Платоном и дочерью Эллерта – Элей отдыхали в Доминикане. Дети также подружились, поэтому отпуск был замечательным.

Слухи о расставании

Пара думала о свадьбе и даже рассказывала, какой она может быть. Однако сеть всколыхнула новость о расставании влюбленных. Недавно Платон отпраздновал день рождения. Его мама в инстаграме распространила серию фото с празднования, однако на них не было ни Александра, ни Эли.

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Поклонники сразу начали писать об этом в комментариях, спрашивали, где Эллерт, однако Ксения такие сообщения оставляет без ответа.

"Эллерт где?"

"А теперь все дружно скрестили пальцы в надежде, что Мишина все еще Сашина".

"А где Саша?"

"Элю с Сашей не пригласили на праздник?"

"А где Эля?"

"Похоже, что сказка закончилась. Очень жаль".



Комментарии под постом Ксении Мишиной / Скриншот инстаграм-страницы Мишиной

Комментарии под постом Ксении Мишиной / Скриншот инстаграм-страницы Мишиной

Также актриса удалила совместные фото с избранником, оставила только два рекламных сообщения. Привлекает внимание и то, что Мишина отписалась от страницы Александра.

Ксения Мишина отписалась от Эллерта / Скриншот инстаграм-страницы Мишиной

На аккаунте Александра все фото с Ксенией и Платоном сохранились. Мужчина даже поздравил парня с днем рождения и опубликовал трогательные кадры. В шапке профиля Эллерта обозначена страница Ксении и дополнена символом зеленого сердечка.



Эллерт подписан на страницу Мишиной в инстаграме / Скриншот инстаграм-страницы Эллерта

Александр продолжает следить за жизнью "Холостячки" в инстаграме.



Эллерт подписан на страницу Мишиной в инстаграме / Скриншот инстаграм-страницы Эллерта

Журналисты Showbiz 24 обратились к Александру и Ксении за комментарием относительно слухов о разрыве отношений, однако пока ответа не получили.