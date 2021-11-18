Зіркова пара, яка створилась на романтичному реаліті-шоу "Холостячка", схоже, остаточно розпалась. Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відписалися один від одного в інстаграмі.

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До того ж гуморист та акторка видалили майже всі спільні фото, залишивши кадри з дітьми та рекламні ролики.



Мішина та Еллерт відписалися один від одного / Скриншоти з інстаграму

Раніше Олександр Еллерт коментував нові фото Ксенії Мішиної, залишаючи по одному слову під дописом. Шанувальники склали з цього нібито послання "Дуже сильно хочу". Під останнім постом акторки в інстаграмі гуморист поставив крапку, але згодом всі його коментарі зникли. Фани підозрюють, що актриса пішла на доволі різкий крок і заблокувала його акаунт.

Реакція мережі на розставання пари

Останній допис Ксенії Мішиної активно коментують фанати колишньої зіркової пари, висловлюючи різноманітні думки.

"Той момент, коли не читаєш допис, а одразу шукаєш коментар від Саші";

"Ксюша заблокувала Сашу";

"Так вони разом чи ні? Я вже не можу за цим стежити. Мені за них радіти чи сумувати?";

"Пишуть на просторах інтернету, що все, казочці кінець";

"Саша в першому коментарі поставив крапку";

"Радійте за Сашка, що знайшов у собі сили позбутися токсичних стосунків і поставив крапку";

"Ксю і Саша знову разом?".

Стосунки Мішиної та Еллерта