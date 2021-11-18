Зіркова пара, яка створилась на романтичному реаліті-шоу "Холостячка", схоже, остаточно розпалась. Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відписалися один від одного в інстаграмі.
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До того ж гуморист та акторка видалили майже всі спільні фото, залишивши кадри з дітьми та рекламні ролики.
Мішина та Еллерт відписалися один від одного / Скриншоти з інстаграму
Раніше Олександр Еллерт коментував нові фото Ксенії Мішиної, залишаючи по одному слову під дописом. Шанувальники склали з цього нібито послання "Дуже сильно хочу". Під останнім постом акторки в інстаграмі гуморист поставив крапку, але згодом всі його коментарі зникли. Фани підозрюють, що актриса пішла на доволі різкий крок і заблокувала його акаунт.
Реакція мережі на розставання пари
Останній допис Ксенії Мішиної активно коментують фанати колишньої зіркової пари, висловлюючи різноманітні думки.
- "Той момент, коли не читаєш допис, а одразу шукаєш коментар від Саші";
- "Ксюша заблокувала Сашу";
- "Так вони разом чи ні? Я вже не можу за цим стежити. Мені за них радіти чи сумувати?";
- "Пишуть на просторах інтернету, що все, казочці кінець";
- "Саша в першому коментарі поставив крапку";
- "Радійте за Сашка, що знайшов у собі сили позбутися токсичних стосунків і поставив крапку";
- "Ксю і Саша знову разом?".
Стосунки Мішиної та Еллерта
- У фіналі "Холостячки" Ксенія Мішина обрала переможцем Олександра Еллерта. Тоді між парою зав'язалися стосунки. Після виходу шоу на екрани, пара розповіла, що досі разом.
- Акторка та гуморист разом їздили на відпочинок та святкували дні народження. Та згодом у їхніх відносинах виникла перша криза: тоді в мережі також запідозрили, що закохані розсталися.
- 16 липня героїня "Холостячки" заявила, що остаточно розірвала стосунки з обранцем. Після цього і вона, і гуморист відпочивали в окупованому Криму начебто окремо.
- Згодом з'явилися чутки, що пара примирилась: Олександр Еллерт неочікувано привітав Ксенію Мішину з річницею стосунків, зірок побачили разом в аеропорту, а 28 серпня герої "Холостячки" потрапили у кадр на весіллі Дмитра Сови та Даші Легейди.
- В одному з шоу Ксенія Мішина визнала, що у парі настала криза. Ймовірно, автор "Кварталу 95" намагався врятувати стосунки з акторкою, адже засипав її квітами і влаштував романтичний сюрприз. Але через певний час зірка наголосила, що вона не разом з Еллертом.