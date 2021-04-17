Похороны мужа королевы Елизаветы II – не государственный, а "церемониальный королевский". Хотя, в соответствии со статусом, принц Филипп имеет право на государственные похороны, как это было в случае с матерью Елизаветы II, или принцессой Дианой, но таким было желание самого покойного принца. Также здесь повлияла и пандемия коронавируса, в связи с которой королевская семья таким образом сделала невозможным скопление британцев.

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Принц Филипп желал, чтобы прощание с ним было "без шума" и больше военным, с частной службой в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Похороны принца Филиппа в Лондоне

14:45 – гроб принца Филиппа вынесут из Виндзорского замка; члены королевской семьи пойдут в часовню пешком, а королева подъедет автомобилем отдельно;

– гроб принца Филиппа вынесут из Виндзорского замка; члены королевской семьи пойдут в часовню пешком, а королева подъедет автомобилем отдельно; 14:53 – гроб занесут в часовню Святого Георгия; на входе будут стоять почетный караул и оркестр стрелкового полка, которые исполнят государственный гимн; впоследствии к семье выйдет архиепископ Кентерберийский;

– гроб занесут в часовню Святого Георгия; на входе будут стоять почетный караул и оркестр стрелкового полка, которые исполнят государственный гимн; впоследствии к семье выйдет архиепископ Кентерберийский; 15:00 – после установки гроба с принцем Филиппом начнется панихида: одновременно по всей стране пройдет минута молчания;

– после установки гроба с принцем Филиппом начнется панихида: одновременно по всей стране пройдет минута молчания; после службы принца Филиппа похоронят в Королевской усыпальнице.

Похороны принца Филиппа: онлайн-трансляция

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Стоит добавить, что на похоронах в церкви разрешено быть не более 30 членам королевской семьи. Все остальные в это время должны находиться на улице. Похороны принца Филиппа будут частными, только для семьи, но их смогут увидеть по телевидению.

Кто будет присутствовать на похоронах: