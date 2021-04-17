Похороны мужа королевы Елизаветы II – не государственный, а "церемониальный королевский". Хотя, в соответствии со статусом, принц Филипп имеет право на государственные похороны, как это было в случае с матерью Елизаветы II, или принцессой Дианой, но таким было желание самого покойного принца. Также здесь повлияла и пандемия коронавируса, в связи с которой королевская семья таким образом сделала невозможным скопление британцев.
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Принц Филипп желал, чтобы прощание с ним было "без шума" и больше военным, с частной службой в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Похороны принца Филиппа в Лондоне
- 14:45 – гроб принца Филиппа вынесут из Виндзорского замка; члены королевской семьи пойдут в часовню пешком, а королева подъедет автомобилем отдельно;
- 14:53 – гроб занесут в часовню Святого Георгия; на входе будут стоять почетный караул и оркестр стрелкового полка, которые исполнят государственный гимн; впоследствии к семье выйдет архиепископ Кентерберийский;
- 15:00 – после установки гроба с принцем Филиппом начнется панихида: одновременно по всей стране пройдет минута молчания;
- после службы принца Филиппа похоронят в Королевской усыпальнице.
Похороны принца Филиппа: онлайн-трансляция
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Стоит добавить, что на похоронах в церкви разрешено быть не более 30 членам королевской семьи. Все остальные в это время должны находиться на улице. Похороны принца Филиппа будут частными, только для семьи, но их смогут увидеть по телевидению.
Кто будет присутствовать на похоронах:
- 4 детей королевы: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.
- их пары: герцогиня Камилла, сэр Тимоти Лоуренс и графиня Уэссекская Софи.
- внуки принца Филиппа и их пары: принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, принцесса Евгения и Джек Бруксбенк, Зара и Майк Тиндолл, Питер Филлипс, леди Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн.
- дочь принцессы Маргарет, леди Сара Чатто и ее муж Дэниел Чатто, а также сын принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс, Ричард Виндзор, герцог Кентский принц Эдвард, принцесса Александра;
- почетная леди Огилви, наследный принц Баденский, принц и Ландграф фон Гессен, принц Гогенлоэ-Лангенбург, графиня Маунтбеттен Бирманская;
- пресс-секретарь принца Филиппа Арчи Миллер Бейквелл.