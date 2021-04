Завершился 11 сезон главного вокального шоу "Голос страны". Среди сотен исполнителей, мечтавших принять участие в этом сезоне, оказался Сергей Лазановский. Парню удалось покорить сердца не только звездных тренеров, но и миллионов украинских зрителей. Журналисты Showbiz 24 вспомнили, каким был путь Сергея на популярном проекте.

К теме Победитель Голоса страны 11 сезон – Сергей Лазановский

На "слепые прослушивания" певец пришел с песней You Are The Reason. Тогда ему удалось развернуть кресла двух тренеров – DOROFEEVA и Олега Винника. Сергей решил продолжить участие в шоу в команде экс-солистки группы "Время и Стекло".

Голос страны 11 сезон: смотрите онлайн – выступление Сергея Лазановского на "слепых прослушиваниях"

В вокальных боях участнику "Голоса страны-11" удалось победить соперника благодаря лирической песне Кристины Соловий – "Тримай".

Голос страны 11 сезон: смотрите онлайн – выступление Сергея Лазановского на вокальных боях

В нокаутах Сергей боролся за право выступать в прямых эфирах. Тогда он вышел на сцену "Голоса страны-11" с украинской народной песней "Ой полечко поле".

Голос страны 11 сезон: смотрите онлайн – выступление Сергея Лазановского в нокаутах

Обратите внимание! Голос страны 11 сезон 14 выпуск: каким был грандиозный суперфинал популярного шоу

Тогда Сергею не удалось получить место в прямых эфирах, однако он смог вернуться на сцену голоса благодаря зрительской поддержке. В четвертьфинале музыкант ошеломил чувственным исполнением композиции "Черемшина".

Голос страны 11 сезон: смотрите онлайн – выступление Сергея Лазановского в четвертьфинале

Артисту в очередной раз удалось удивить зрителей и звездную наставницу. Сергей попал в полуфинал, где спел вместе с известным украинским музыкантом и екссуддею "Голоса страны" – Сергеем Бабкиным. Мужчины проникновенно исполнили композицию "Ще осінь зовсім молода".

Голос страны 11 сезон: выступление Сергея Лазановского с Сергеем Бабкиным в полуфинале

Также звездная тренер DOROFEEVA в 13 выпуске спела вместе с двумя подопечными – Ильей Николаенко и Сергеем Лазановським. Трио исполнило песню Gorit, которая в оригинале звучит на русском языке. Лазановский поразил зрителей и использовал во время выступления кусок собственного украиноязычного кавера, который написал после премьеры песни Дорофеевой.

Голос страны 11 сезон: выступление Сергея Лазановского с DOROFEEVA в полуфинале

Интересно Победитель Голоса страны 11 сезон: биография Сергея Лазановского

В грандиозном суперфинале вокалист покорил сердца зрителей проникновенной песней группы "Бумбокс" – "Люди".

Голос страны 11 сезон: выступление Сергея Лазановского в финале

Во втором этапе последнего прямого эфира 11 сезона певец вышел на сцену "Голоса страны" вместе с тренером ДОРОФЕЕВОЙ. Этот дуэт ошеломил исполнением легендарной композиции "Два кольори".

Голос страны 11 сезон: выступление Сергея Лазановского с DOROFEEVA в финале

Согласно результатам голосования зрителей Сергей попал в третий этап суперфинала и спел трек You Are The Reason, с которым пришел на проект. Лазановскому, оказавшись за шаг до победы удалось одержать ее. Именно он стал новым "Голосом страны"!

Голос страны 11 сезон: финальное выступление Сергея Лазановського

После оглашения результатов финального голосования Сергей на сцене "Голоса страны" второй раз за вечер порадовал зрителей песней "Люди".

Голос страны 11 сезон: выступление победителя Сергея Лазановського