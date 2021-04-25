Первый образ Нади Дорофеевой на "Голосе страны"
В 14 выпуске "Голоса страны" Надя Дорофеева появилась в розовом мини-платье без бретелек с объемным бантом. Ее тренер проекта соединила черными туфлями, длинными прозрачными перчатками и колготами с полосками. Из аксессуаров она подобрала чокер.
Читайте также Тина Кароль покорила безупречными платьями на "Голосе страны": фото роскошных образов
Волосы Надя Дорофеева собрала в высокий хвост, оставив пряди впереди. Стилисты сделали артистке смелый макияж со стрелками и нюдовой помадой.
Надя Дорофеева на "Голосе страны" / Скриншот из видео
Интересно Катя Осадчая выбрала изысканное черное платье для суперфинала "Голоса страны"
Второй образ Нади Дорофеевой на "Голосе страны"
На сцене "Голоса страны" Надя Дорофеева спела в дуэте с Сергеем Лазановским. Звездная тренер и ее талантливый подопечный проникновенно исполнили песню "Два кольори". Для фантастического номера певица сменила эпатажное мини-платье на ярко-красный костюм. Она покорила образом в классических брюках и удлиненном двубортном жакете.
Надя Дорофеева на "Голосе страны" / Скриншот с видео
Надя Дорофеева на "Голосе страны" / Скриншот с видео