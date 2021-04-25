Первый образ Нади Дорофеевой на "Голосе страны"

В 14 выпуске "Голоса страны" Надя Дорофеева появилась в розовом мини-платье без бретелек с объемным бантом. Ее тренер проекта соединила черными туфлями, длинными прозрачными перчатками и колготами с полосками. Из аксессуаров она подобрала чокер.

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Волосы Надя Дорофеева собрала в высокий хвост, оставив пряди впереди. Стилисты сделали артистке смелый макияж со стрелками и нюдовой помадой.

Надя Дорофеева на "Голосе страны" / Скриншот из видео

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Второй образ Нади Дорофеевой на "Голосе страны"

На сцене "Голоса страны" Надя Дорофеева спела в дуэте с Сергеем Лазановским. Звездная тренер и ее талантливый подопечный проникновенно исполнили песню "Два кольори". Для фантастического номера певица сменила эпатажное мини-платье на ярко-красный костюм. Она покорила образом в классических брюках и удлиненном двубортном жакете.

Надя Дорофеева на "Голосе страны" / Скриншот с видео

Надя Дорофеева на "Голосе страны" / Скриншот с видео

Надя Дорофеева на "Голосе страны" / Скриншот с видео