На "Голосе страны 11" продолжаются вокальные бои, которые уменьшат команды тренеров наполовину. Каждый из артистов заслуживает место в прямых эфирах, а потому делать выбор тренерам иногда очень сложно. Какие же вокалисты прошли испытания в 9 выпуске "Голоса" – посмотрите в материале.

Немалое внимание зрителей "Голоса страны 11" привлекли звездные участники шоу Виталий Борисюк, Надежда Мейхер и Никита Ломакин. В составе разных команд они вступили в вокальные поединки со своими соперниками. Но сумели ли артисты и другие участники завоевать место в следующем этапе проекта – читайте на 24 канале.

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Команда Тины Кароль

Денис Потреваев и Евгения Фролова

Выпуск начала команда Тины Кароль. На сцену звездный тренер пригласила одних из самых талантливых вокалистов – Дениса Потреваева и Евгению Фролову. Участники шоу чувственно спели трек "Неболей". Дуэт вызвал восторг у всех зрителей и тренеров, а ALEXEEV виртуально поддержал своего бывшего конкурента на "Голосе" Дениса Потреваева. Именно этот вокалист остался в команде Тины Кароль. В то же время Евгения Фролова под овации зрителей покинула проект.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Фроловой и Дениса Потреваева

Сауле Жумабекова и Никита Ломакин

"Это будет горячо", – анонсировала Тина Кароль перед тем, как на сцену вышли Сауле Жумабекова и Никита Ломакин. Дуэт по-настоящему зажег на "поединках", покорив не только своим вокалом, но и страстной постановкой.

Выбор Тины Кароль был непростым, потому что оба вокалиста заслуживали место в команде. Все же тренер оставила в шоу Никиту Ломакина, отметив, что в украинском шоу-бизнесе он заслуживает другой образ. Одновременно с Сауле, которая покинула проект, Тина Кароль решила записать детские песни.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Никиты Ломакина и Сауле Жумабековой

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Виктория Гнатюк и Mary Soddy

Любительницы украинских песен Виктория Гнатюк и Mary Soddy сошлись в "поединке" с песней "Горіла сосна, палала", которую исполняют на каждой свадьбе. Своим вокалом девушки заворожили всех зрителей.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Гнатюк и Mary Soddy

Надежда Мейхер и Юлия Тимочко

Для Надежды Мейхер участие в шоу "Голос страны 11" было своеобразной авантюрой, поэтому вся страна с интересом ждала, продолжит ли артистка участие в проекте. Соперницей звезды стала Юлия Тимочко, которая своим вокалом может поразить всех. Участницы "Голоса" спели песню Аллы Пугачевой.

Надежда Мейхер решила облегчить выбор тени Кароль. Она отказалась от участия в "Голосе страны 11", назвав Юлию Тимочко человеком, который стоит получить шанс побороться за главный кубок "Голоса".

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Надежды Мейхер и Юлии Тимочко

Команда Олега Винника

Андрей Кудинов и Ирина Шабан

Программист Андрей Кудинов ожидал, что на "вокальных боях" исполнит рок-композицию. Однако Олег Винник подобрал для него лирическую песню, поставив в дуэте с певицей Ириной Шабан. Вокалисты спели трек Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow, который стал хитом во всем мире.

Андрей Кудинов сумел поразить своего тренера перевоплощением и работой над вокалом, поэтому именно он прошел в нокауты. Ирина Шабан не получила поддержки на "краже", а потому попрощалась с шоу, пообещав все же воплотить свою мечту и в будущем стать артисткой.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Ирины Шабан и Андрея Кудинова

Виталий Борисюк и Владимир Каверин

Соперником Виталия Борисюка был моряк с удивительным голосом Владимир Каверин. Олег Винник подобрал для них песню из собственного репертуара – "Волчицу". Мужчины настолько мощно спели трек, что заставили Тину Кароль и DOROFEEVA танцевать возле своих тренерских кресел. По просьбе коллег Олег Винник вышел на сцену и вместе с Виталием Борисюком и Владимиром Каверином и исполнил фрагмент трека.

Виталий Борисюк выиграл этот "вокальный поединок". Поэтому Владимир Каверин попрощался с шоу и поблагодарил тренера, чем растрогал Тину Кароль.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Виталия Борисюка и Владимира Каверина

Константин Никулин и Богдан Муха

Рокеры Константин Никулин и Богдан Муха исполнили на "поединках" одну из любимых песен Олега Винника. Вокалисты понимали всю ответственность, а потому учли советы от тренера и показали качественный рок на сцене.

Олег Винник признался, что не был в восторге от выступления Богдана Мухи, потому что он терялся во время выступления. Однако именно он остался в его команде. Зато Костя Никулин, который получил много комплиментов от судей, оставил шоу "Голос страны 11".

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Кости Никулина и Богдана Мухи

Сергей Коваленко и Андрей Диденко

Зазвучала в 9 выпуске "Голоса страны 11" и песня "Океана Эльзы". Сергей Коваленко и Андрей Диденко показали одно из лучших выступлений на "поединках". От голосов и драйва у Тины Кароль даже пошли мурашки по коже. После колебаний Олег Винник оставил в команде Андрея Диденко. А вот Сергей Коваленко, к сожалению, попрощался с проектом.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Сергея Коваленко и Андрея Диденко

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Команда DOROFEEVA

Никита Леонтьев и Сергей Лазановский

Еще перед выступлением Никиты Леонтьева и Сергея Лазановского DOROFEEVA призналась: выберет из двух талантливых вокалистов того, кто сумеет передать эмоции песни. Такое требование неудивительно, ведь ребята спели лирическую композицию "Тримай". Оказалось, что в зале сидела исполнительница Кристина Соловий, которая вышла на сцену и спела с ними фрагмент трека.

Выбор DOROFEEVA дался непросто. В конце концов, она оставила в своей команде Сергея Лазановского. Во время "кражи"ни один из тренеров не нажал на кнопку, поэтому Никита Леонтьев покинул "Голос страны".

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Никиты Леонтьева и Сергея Лазановского

Александр Лим и Елена Левашова

Побороться за место в шоу вышли Александр Лим и Елена Левашова. Для них DOROFEEVA подготовила непростую задачу – спеть эмоциональную композицию Тины Кароль "Закрили твої очі". Трек является особенным в репертуаре артистки, а потому вокалисты должны были не только вокально покорить всех, но и эмоционально. Песня растрогала не только Тину Кароль, но и DOROFEEVA, для которой эта песня на "Танцах со звездами" была посвящением отцу. Артистка не сдержала слез.

По просьбе DOROFEEVA Тина Кароль исполнила с вокалистами композицию. После этого трио тренер оставила в своей команде Елену Левашову и попросила коллег "украсть" Александра Лима. Кнопку нажал Олег Винник, попрощавшись таким образом с Евгением Шармановым.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Александра Лима и Елены Левашовой

Лаура Марти и Ирина Эбралидзе

Для Лауры Марти и Ирины Эбралидзе особенно волнительным был выход на сцену. А все потому, что девушки заболели коронавирусом и все время, когда другие участники усиленно посещали репетиции, провели дома. Перед самыми съемками вокалистки получили отрицательные тесты, поэтому все же вышли на "вокальные бои".

И хоть обе показали великолепный результат, Ирина Эбралидзе прошла в следующий этап "Голоса". Джазовая певица Лаура Марти призналась, что болела за соперницу из-за ее истории и мощного вокала. В последние секунды ее спас от выхода из шоу Олег Винник. Зато с проектом распрощался Александр Лим.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Лауры Марти и Ирины Эбралидзе

Петр Чернышенко и Владислав Хохлан

Вокалисты Петр Чернышенко и Владислав Хохлан спели песню "Спи собі сама". Лирическая композиция группы "Скрябин" растрогала зрителей и заставили всех аплодировать. Олег Винник предложил создать еще один дуэт, но DOROFEEVA отказалась это делать, потому что вокалисты могут больше достичь в одиночку.

Звездная тренер оставила Петра Чернышенко, а с Владиславом Хохланом, к сожалению, попрощались.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Владислава Хохлана и Петра Чернышенко

Команда Монатика

Евгения Семехина и Владимир Хоменко

А вот Монатик в очередной раз подготовил для зрителей и коллег сюрприз. Песню Closed On Sunday Канье Уэста еще ни разу не исполняли на "Голосе страны", а потому звездный тренер мечтал найти вокалистов, которые могли бы достойно ее воспроизвести на сцене. И в 11 сезоне шоу такие нашлись: Евгения Семехина и Владимир Хоменко воплотили замысел Монатика.

DOROFEEVA засыпала комплиментами вокалистов и посоветовала Монатику оставить Владимира Хоменко, а Олег Винник болел за Евгению Семехину. После раздумий звездный тренер оставил Владимира Хоменко. На этапе кражи DOROFEEVA нажала кнопку и пригласила в свою команду Евгению Семехину. В то же время Мария Рак покинула проект.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Евгении Семехиной и Владимира Хоменко

Александр Биляк и Анна Гадомич

Следующий дуэт от команды Монатика покорил всех с первых нот. Александр Биляк и Анна Гадомич непревзойденно спели композицию Torn, исполнив ее с гитарами в руках. Овации в зале и комплименты – обоих вокалистов захотели оставить в шоу.

Монатик сначала предложил участникам создать дуэт. Александр и Анна признались, что они получают удовольствие от пения вместе, поэтому не прочь продолжить борьбу на шоу вместе. Продюсеры согласовали это, а потому Александр Биляк и Анна Гадомич прошли в следующий этап "Голоса".

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Александра Биляка и Анны Гадомич

Алиса Стрига и Андрей Смерека

Монатик выбрал для "поединков" песню группы "Время и Стекло" – "Дым". Этот трек спели Алиса Стрига и Андрей Смерека. После выступления участники "Голоса страны 11" получили шанс исполнить хит с исполнителями Надей Дорофеевой и Позитивом, что вызвало овации и танец Олега Винника и Тины Кароль.

Андрей Смерека продолжает борьбу на шоу. Алиса Стрига проиграла "поединок" и покинула "Голос страны 11".

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Андрея Смереки и Алисы Стриги

Саша Таб и Александра Ганапольская

Закрывал "вокальные поединки" дуэт Саши Таб с "Сальто назад" и уличной музыкантши Александры Ганапольской. Выступление заставило всех звездных тренеров встать с кресел и зачарованно наблюдать за действом на сцене.

Монатик выбрал Сашу Таб, закрыв свою команду. Александра Ганапольская покинула проект в 9 выпуске.

Голос страны 11 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Саши Таб и Александры Ганапольськой