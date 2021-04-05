На "Голосе страны 11" завершаются вокальные нокауты. В 11 выпуске проекта за место в прямых эфирах боролись команды Тины Кароль и DOROFEEVA.

К тренерам "Голоса страны 11" в нокаутах присоединятся звездные советники. Так, делать выбор Тине Кароль будет помогать Дан Балан, поэтому 11 выпуск шоу привлек особое внимание зрителей, ведь именно этой паре приписывали роман. А вот советником Нади Дорофеевой станет рэперша Alyona Alyona, для которой участие в вокальном проекте будет дебютным.

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Это не все новшества на "Голосе", которые подготовили организаторы шоу. После нокаутов зрители смогут вернуть 4 участников, которые покинули проект. Сделать это они смогут благодаря онлайн-голосованию.

Какие же вокалисты завоевали место в четвертьфинале "Голоса страны 11" – узнавайте в материале.

Команда DOROFEEVA

Гордей Старух

Открывал 11 выпуск "Голоса" скульптор и лирник Гордей Старух. Еще перед выступлением мужчина признался, что у него нет такого мощного голоса, как у других участников, но его мультиинструментальность – это то, чем он может покорить зрителей.

В нокаутах Гордей спел украинскую песню "У лісі", музыку которой осовременил. Несмотря на критику Олега Винника он получил место в кресле.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Гордея Старуха

Алена Левашева

Борьбу за место в четвертьфинале продолжила Алена Левашова. Все соперники девушки понимают: ее мощный голос должен звучать в финале шоу. И это Алена доказала с первых минут выступления, подняв с кресел всех судей и вызвав бурные овации в зале.

Алену Левашову оставили в проекте, а все участники команды DOROFEEVA со страхом ждали приглашения на сцену.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алены Левашовой

Сергей Лазановский

Уже анонс этого участника "Голоса страны 11" вызвал обсуждение у судей. Надя Дорофеева призналась, что Сергей Лазановский "украл ее сердце". Олег Винник даже решил это рассказать Владимиру Дантесу, чем рассмешил зрителей.

В 11 выпуске Сергей Лазановский спел особую песню – любимую композицию мамы. В конце выступления вокалист едва сдерживал слезы. И хотя не все было безупречно с вокальной точки зрения, Надя Дорофеева таки отдала кресло этому участнику.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Лазановского

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Илья Резников

Следующим покорять сцену вышел Илья Резников. Этого участника считают одним из самых перспективных, ведь он умеет оригинально представить любую композицию. Это произошло и в 11 выпуске: Илья спел трек группы ABBA. Свое выступление вокалист превратил в импровизационный перформанс, а во время номера мужчина стал на колени перед Alyona Alyona. Такую выходку судьи восприняли с улыбкой, а он занял последнее кресло в команде DOROFEEVA.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Резникова

Андрей Науменко

Выступление Андрея Науменко анонсировали, как рок-провокацию. Вокалист является настоящим открытием на "Голосе страны 11", потому что как будто соединил харизму и вокал всех гениальных рокеров. Андрей Науменко шокировал своими выходками на сцене. Несмотря на это DOROFEEVA решила оставить парня в шоу, попрощавшись с Гордеем Старухом.

В то же время Надя Дорофеева призналась, что хочет в будущем поработать с Гордеем Старухом. Поэтому, вероятно, меломанов ждет интересная коллаборация.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Науменко

Ирина Эбралидзе

Ирина Эбралидзе – одна из сильнейших вокалисток в команде DOROFEEVA, а поэтому она с легкостью исполнила сложную песню из репертуара Бейонсе. Эмоциональное выступление вызвало слезы у Нади Дорофеевой и овации от Alyona Alyona.

Решение DOROFEEVA было очень сложным. После размышлений тренер решила отдать место Ирине Эбралидзе, попрощавшись с Сергеем Лазановским.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Эбралидзе

Петр Чернышенко

У строителя Петра Чернышенко невероятный тембр голоса, однако он еще не умеет подавать его зрителям. И это увидели звездные тренеры Олег Винник и Монатик, которые отметили, что парень не готов к прямым эфирам. С этим согласилась и DOROFEEVA, которая не отдала Петру Чернышенко кресло и место в четвертьфинале. Вокалист покинул шоу в 11 эфире.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Петра Чернышенко

Евгения Семёхина

Вокалистка Евгения Семёхина была в команде Монатика и перешла к DOROFEEVA после поединков. Поэтому второй шанс на "Голосе страны 11" она не намерена терять.

В 11 выпуске девушка спела трек Ивана Дорна, который был в зале. После триумфального выступления Евгения Семёхина в дуэте с ним исполнила эту композицию. Девушка получила волну оваций и комплиментов, но не завоевала место в четвертьфинале. DOROFEEVA объяснила, что Евгения – готовая артистка, которой не место в шоу.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Семёхиной

Илья Николаенко

Закрывать нокауты команды DOROFEEVA взялся Илья Николаенко. Он подготовил для выступления особую интерпретацию песни Олега Винника. Такой еще "Нино" никто не слышал, а Alyona Alyona узнала трек только на припеве.

Илья Николаенко занял место Алены Левашовой. Такого завершения нокаутов никто не ожидал.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Николаенко

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Команда Тины Кароль

Нарам Мумни

Открывать выступления команды Тины Кароль взялся марокканец Нарам Мумни. Мужчина спел песню группы "Океан Эльзы" – "Обійми". Знакомый всем трек зазвучал очень особенно, с восточными мотивами. Мощный голос Нарама заставил всех участников нервничать за кулисами. Нарам Мумни занял одно из кресел.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Нарама Мумни

Денис Потреваев

Следующим на сцену вышел Денис Потреваев. Он – один из самых сильных вокалистов в команде Тины Кароль, что понимают и его конкуренты. На нокаутах мужчина исполнил песню "Сияй", вызвав овации в зале и танцы своего звездного тренера.

Дану Балану очень понравился голос Дениса Потреваева, но ему не хватило эмоций от выступления. Поэтому до последнего было не понятно, займет ли вокалист место в четвертьфинале. В конце концов Тина Кароль дала шанс участнику.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дениса Потреваева

Виктория Гнатюк

Особенно сложно было выйти на сцену Виктории Гнатюк. В вокальных поединках вокалистка не впечатлила звездную судью и получила порцию критики от Тины Кароль. Поэтому Виктория Гнатюк настойчиво готовилась к выходу на сцену.

На "Голосе" вокалистка спела песню Олега Винника "Роксолана", изменив ее аранжировку. Виктория сама пригласила артиста к дуэту. Олег Винник не отказал красавице и спел с ней трек, осуществив мечту участницы проекту. Виктория Гнатюк заняла кресло в команде Тины Кароль.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Гнатюк

Денис Калитовский

Денис Калитовский является настоящим голосом народа. Он не знает всех терминов артистов, однако с легкостью воплощает все указания звездного тренера. Исполнив песню Билли Айлиш, Денис получил комплименты от Нади Дорофеевой и Дана Балана. Тина Кароль прислушивалась к советам и отдала парню последнее кресло.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дениса Калитовского

Мила Нитич

Продолжила борьбу в шоу "Голос страны 11" Мила Нитич. Артистка уже хорошо известна меломанам и пришла на проект перезагрузить свое творчество. Но певица изначально понимала: от нее будут ждать больше, чем от других участников.

Тина Кароль подготовила для Дана Балана сюрприз. Во время выступления Мила Нитич добавила трек Freedom. Тина и Дан протанцевали всю песню, приковав внимание публики. Мила Нитич заняла место Виктории Гнатюк.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Милы Нитич

Екатерина Гладий

Вокалистка Екатерина Гладий перешла в команду Тины Кароль во время кражи. К нокаутам девушка не только подготовила особое выступление, но и изменила имидж. В 11 выпуске "Голоса" она спела песню Стинга, создав романтическую атмосферу между Даном и Тиной.

Девушка просто очаровательна. Это одна из моих любимых песен. Но ты меня зацепила,

– отметил Дан Балан.

Екатерина Гладий осталась в шоу. В то же время Денис Потреваев попрощался с "Голосом страны 11".

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Гладий

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Юлия Витранюк

Певица Юлия Витранюк пришла на "Голос страны 11", чтобы возродить украинскую песню. Поэтому на этом этапе прощаться с шоу девушка не хочет.

Вокалистка очаровала всех в зале своим голосом. Тина Кароль отдала ей место в своей команде. Тренер попрощалась с Нарамом Мумни, шокировав участников "Голоса".

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Витранюк

Никита Ломакин

Побороться за место в четвертьфинале "Голоса страны 11" вышел Никита Ломакин. Дан Балан признался, что ему интересно увидеть выступление артиста, ведь когда-то парень выступал на разогреве его концерта. Кроме этого, Никита – настоящий секс-символ 11 сезона проекта.

Романтические танцы Дана Балана и Тины Кароль дополнили триумфальное выступление Никиты Ломакина. Парень вспомнил забавную историю о знакомстве с певцом, рассмешив Дана Балана. Никита сел в кресло, подвинув Дениса Калитовского.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Никиты Ломакина

Юлия Тимочко

Певица Юлия Тимочко выстояла в поединках с Надеждой Мейхер. Поэтому Мила Нитич не скрывала переживаний перед выступлением этой вокалистки.

Финал нокаутов закрыла песня Адель в исполнении Юлии Тимочко. Все звездные тренеры стоя слушали непревзойденный вокал участницы шоу. Тина Кароль заявила, что Юлия идет в прямые эфиры. В то же время Юлия Витранюк покинула проект.

Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Тимочко

Кто прошел в четвертьфинал "Голоса страны 11":

Команда Тины Кароль

Юлия Тимочко

Екатерина Гладий

Мила Нитич

Никита Ломакин

Команда DOROFEEVA