Голос страны 11 сезон 11 выпуск: появление Дана Балана и борьба за место в четвертьфинале
На "Голосе страны 11" завершаются вокальные нокауты. В 11 выпуске проекта за место в прямых эфирах боролись команды Тины Кароль и DOROFEEVA.
Источник:1+1
К тренерам "Голоса страны 11" в нокаутах присоединятся звездные советники. Так, делать выбор Тине Кароль будет помогать Дан Балан, поэтому 11 выпуск шоу привлек особое внимание зрителей, ведь именно этой паре приписывали роман. А вот советником Нади Дорофеевой станет рэперша Alyona Alyona, для которой участие в вокальном проекте будет дебютным.
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Это не все новшества на "Голосе", которые подготовили организаторы шоу. После нокаутов зрители смогут вернуть 4 участников, которые покинули проект. Сделать это они смогут благодаря онлайн-голосованию.
Какие же вокалисты завоевали место в четвертьфинале "Голоса страны 11" – узнавайте в материале.
Команда DOROFEEVA
Гордей Старух
Открывал 11 выпуск "Голоса" скульптор и лирник Гордей Старух. Еще перед выступлением мужчина признался, что у него нет такого мощного голоса, как у других участников, но его мультиинструментальность – это то, чем он может покорить зрителей.
В нокаутах Гордей спел украинскую песню "У лісі", музыку которой осовременил. Несмотря на критику Олега Винника он получил место в кресле.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Гордея Старуха
Алена Левашева
Борьбу за место в четвертьфинале продолжила Алена Левашова. Все соперники девушки понимают: ее мощный голос должен звучать в финале шоу. И это Алена доказала с первых минут выступления, подняв с кресел всех судей и вызвав бурные овации в зале.
Алену Левашову оставили в проекте, а все участники команды DOROFEEVA со страхом ждали приглашения на сцену.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алены Левашовой
Сергей Лазановский
Уже анонс этого участника "Голоса страны 11" вызвал обсуждение у судей. Надя Дорофеева призналась, что Сергей Лазановский "украл ее сердце". Олег Винник даже решил это рассказать Владимиру Дантесу, чем рассмешил зрителей.
В 11 выпуске Сергей Лазановский спел особую песню – любимую композицию мамы. В конце выступления вокалист едва сдерживал слезы. И хотя не все было безупречно с вокальной точки зрения, Надя Дорофеева таки отдала кресло этому участнику.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Лазановского
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Илья Резников
Следующим покорять сцену вышел Илья Резников. Этого участника считают одним из самых перспективных, ведь он умеет оригинально представить любую композицию. Это произошло и в 11 выпуске: Илья спел трек группы ABBA. Свое выступление вокалист превратил в импровизационный перформанс, а во время номера мужчина стал на колени перед Alyona Alyona. Такую выходку судьи восприняли с улыбкой, а он занял последнее кресло в команде DOROFEEVA.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Резникова
Андрей Науменко
Выступление Андрея Науменко анонсировали, как рок-провокацию. Вокалист является настоящим открытием на "Голосе страны 11", потому что как будто соединил харизму и вокал всех гениальных рокеров. Андрей Науменко шокировал своими выходками на сцене. Несмотря на это DOROFEEVA решила оставить парня в шоу, попрощавшись с Гордеем Старухом.
В то же время Надя Дорофеева призналась, что хочет в будущем поработать с Гордеем Старухом. Поэтому, вероятно, меломанов ждет интересная коллаборация.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Науменко
Ирина Эбралидзе
Ирина Эбралидзе – одна из сильнейших вокалисток в команде DOROFEEVA, а поэтому она с легкостью исполнила сложную песню из репертуара Бейонсе. Эмоциональное выступление вызвало слезы у Нади Дорофеевой и овации от Alyona Alyona.
Решение DOROFEEVA было очень сложным. После размышлений тренер решила отдать место Ирине Эбралидзе, попрощавшись с Сергеем Лазановским.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Эбралидзе
Петр Чернышенко
У строителя Петра Чернышенко невероятный тембр голоса, однако он еще не умеет подавать его зрителям. И это увидели звездные тренеры Олег Винник и Монатик, которые отметили, что парень не готов к прямым эфирам. С этим согласилась и DOROFEEVA, которая не отдала Петру Чернышенко кресло и место в четвертьфинале. Вокалист покинул шоу в 11 эфире.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Петра Чернышенко
Евгения Семёхина
Вокалистка Евгения Семёхина была в команде Монатика и перешла к DOROFEEVA после поединков. Поэтому второй шанс на "Голосе страны 11" она не намерена терять.
В 11 выпуске девушка спела трек Ивана Дорна, который был в зале. После триумфального выступления Евгения Семёхина в дуэте с ним исполнила эту композицию. Девушка получила волну оваций и комплиментов, но не завоевала место в четвертьфинале. DOROFEEVA объяснила, что Евгения – готовая артистка, которой не место в шоу.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Семёхиной
Илья Николаенко
Закрывать нокауты команды DOROFEEVA взялся Илья Николаенко. Он подготовил для выступления особую интерпретацию песни Олега Винника. Такой еще "Нино" никто не слышал, а Alyona Alyona узнала трек только на припеве.
Илья Николаенко занял место Алены Левашовой. Такого завершения нокаутов никто не ожидал.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Николаенко
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Команда Тины Кароль
Нарам Мумни
Открывать выступления команды Тины Кароль взялся марокканец Нарам Мумни. Мужчина спел песню группы "Океан Эльзы" – "Обійми". Знакомый всем трек зазвучал очень особенно, с восточными мотивами. Мощный голос Нарама заставил всех участников нервничать за кулисами. Нарам Мумни занял одно из кресел.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Нарама Мумни
Денис Потреваев
Следующим на сцену вышел Денис Потреваев. Он – один из самых сильных вокалистов в команде Тины Кароль, что понимают и его конкуренты. На нокаутах мужчина исполнил песню "Сияй", вызвав овации в зале и танцы своего звездного тренера.
Дану Балану очень понравился голос Дениса Потреваева, но ему не хватило эмоций от выступления. Поэтому до последнего было не понятно, займет ли вокалист место в четвертьфинале. В конце концов Тина Кароль дала шанс участнику.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дениса Потреваева
Виктория Гнатюк
Особенно сложно было выйти на сцену Виктории Гнатюк. В вокальных поединках вокалистка не впечатлила звездную судью и получила порцию критики от Тины Кароль. Поэтому Виктория Гнатюк настойчиво готовилась к выходу на сцену.
На "Голосе" вокалистка спела песню Олега Винника "Роксолана", изменив ее аранжировку. Виктория сама пригласила артиста к дуэту. Олег Винник не отказал красавице и спел с ней трек, осуществив мечту участницы проекту. Виктория Гнатюк заняла кресло в команде Тины Кароль.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Гнатюк
Денис Калитовский
Денис Калитовский является настоящим голосом народа. Он не знает всех терминов артистов, однако с легкостью воплощает все указания звездного тренера. Исполнив песню Билли Айлиш, Денис получил комплименты от Нади Дорофеевой и Дана Балана. Тина Кароль прислушивалась к советам и отдала парню последнее кресло.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дениса Калитовского
Мила Нитич
Продолжила борьбу в шоу "Голос страны 11" Мила Нитич. Артистка уже хорошо известна меломанам и пришла на проект перезагрузить свое творчество. Но певица изначально понимала: от нее будут ждать больше, чем от других участников.
Тина Кароль подготовила для Дана Балана сюрприз. Во время выступления Мила Нитич добавила трек Freedom. Тина и Дан протанцевали всю песню, приковав внимание публики. Мила Нитич заняла место Виктории Гнатюк.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Милы Нитич
Екатерина Гладий
Вокалистка Екатерина Гладий перешла в команду Тины Кароль во время кражи. К нокаутам девушка не только подготовила особое выступление, но и изменила имидж. В 11 выпуске "Голоса" она спела песню Стинга, создав романтическую атмосферу между Даном и Тиной.
Девушка просто очаровательна. Это одна из моих любимых песен. Но ты меня зацепила,
– отметил Дан Балан.
Екатерина Гладий осталась в шоу. В то же время Денис Потреваев попрощался с "Голосом страны 11".
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Гладий
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Юлия Витранюк
Певица Юлия Витранюк пришла на "Голос страны 11", чтобы возродить украинскую песню. Поэтому на этом этапе прощаться с шоу девушка не хочет.
Вокалистка очаровала всех в зале своим голосом. Тина Кароль отдала ей место в своей команде. Тренер попрощалась с Нарамом Мумни, шокировав участников "Голоса".
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Витранюк
Никита Ломакин
Побороться за место в четвертьфинале "Голоса страны 11" вышел Никита Ломакин. Дан Балан признался, что ему интересно увидеть выступление артиста, ведь когда-то парень выступал на разогреве его концерта. Кроме этого, Никита – настоящий секс-символ 11 сезона проекта.
Романтические танцы Дана Балана и Тины Кароль дополнили триумфальное выступление Никиты Ломакина. Парень вспомнил забавную историю о знакомстве с певцом, рассмешив Дана Балана. Никита сел в кресло, подвинув Дениса Калитовского.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Никиты Ломакина
Юлия Тимочко
Певица Юлия Тимочко выстояла в поединках с Надеждой Мейхер. Поэтому Мила Нитич не скрывала переживаний перед выступлением этой вокалистки.
Финал нокаутов закрыла песня Адель в исполнении Юлии Тимочко. Все звездные тренеры стоя слушали непревзойденный вокал участницы шоу. Тина Кароль заявила, что Юлия идет в прямые эфиры. В то же время Юлия Витранюк покинула проект.
Голос страны 11 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Тимочко
Кто прошел в четвертьфинал "Голоса страны 11":
Команда Тины Кароль
- Юлия Тимочко
- Екатерина Гладий
- Мила Нитич
- Никита Ломакин
Команда DOROFEEVA
- Илья Николаенко
- Ирина Эбралидзе
- Илья Резников
- Андрей Науменко
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