На "Голосе страны 11" завершились "слепые прослушивания". Поэтому все звездные тренеры уже набрали команды талантливых вокалистов, с которыми будут бороться за победу на шоу. Какие же участники стали последними на кастингах – смотрите в материале.

Десятки талантливых певцов пришли на "слепые прослушивания", чтобы присоединиться к шоу "Голос страны 11" и перезагрузить свое творчество. За место в проекте борются и звездные вокалисты, поэтому конкуренция в этом сезоне зашкаливает.

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7 выпуск "Голоса страны 11" продолжил удивлять зрителей. На сцену вышли детская подруга Надежды Дорофеевой и девушка, которая уже в десятый раз пришла на шоу. Как прошел последний день кастингов и кто сумел развернуть кресла тренеров 7 марта – смотрите в материале.

Анна Васильева

Вокалистка Анна Васильева не скрывала, что выйти на сцену было очень страшно. Однако в стремлении воплотить свою мечту стать артисткой она готова побороть все препятствия и собственные страхи. Но волнения сыграли не в пользу Анны. Олег Винник отметил, что вокалистка на самом деле очень талантлива, однако должна научиться главному – петь сердцем, а не думать во время выступления о нотах.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Васильевой

Сергей Лазановский

Сергей Лазановский всю жизнь поет украинские песни. Парень всегда исполнял композиции с мамой, помогая ей по хозяйству. Поэтому признался: на "Голосе страны 11" не может подвести родных и односельчан.

Еще перед выступлением Сергей намеревался развернуть хотя бы одно тренерское кресло. Однако чувственный вокал участника спровоцировал настоящую борьбу между Надеждой Дорофеевой и Олегом Винником. Сергей Лазановский после раздумий выбрал команду Дорофеевой, которая пообещала лично познакомиться с родственниками парня, посетив его родное село.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Лазановского

Андрей Диденко

Певец Андрей Диденко уже имеет немалый опыт в выступлениях. Последние 8 лет он работал со своим творческим коллективом в Китае. Пандемия коронавируса стала своеобразным толчком для Андрея: он вернулся в Украину и решил покорять отечественное вокальное шоу, чтобы продолжить строить карьеру певца.

Выступление Андрея Диденко понравилось всем звездным тренерам. На последних секундах на кнопку нажал Олег Винник, а потому участник автоматически попал в его команду.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Диденко

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Екатерина Гладий

Украинка Екатерина Гладий работает логистом в американской фирме, которая занимается перевозками, а уже в свободное время поет. Именно эта вокалистка со Львова сумела развернуть все кресла, кроме Тины Кароль, у которой уже закончились места в команде. Монатик готов был закрыть кастинг, пригласив к сотрудничеству Катю Гладий, а Олег Винник вступил в напряженную борьбу за эту вокалистку.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Гладий

Екатерина Субботова

Не меньше волновалась перед выступлением Екатерина Субботова. Она – давняя подруга Надежды Дорофеевой, с которой еще в школьные годы неоднократно встречалась на творческих конкурсах. И хотя прошло 15 лет с их последней встречи Екатерина надеется, что подруга узнает ее тембр и развернет кресло.

Надежда Дорофеева и Олег Винник были поражены от выступления девушки, а потому нажали на кнопку. Артистка призналась, что всегда восхищалась Екатериной Субботовой и только восторгалась ее талантом. Участница "Голоса страны 11" выбрала команду Дорофеевой и спела с ней в дуэте, вызвав овации в зале.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Субботовой

Евгений Шпаченко

Немалый опыт выступлений имеет Евгений Шпаченко, который является артистом театра. Теперь же парень мечтает сольно выступать, а потому пришел на кастинги "Голоса страны 11". Однако попасть в следующий этап шоу ему не удалось.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгения Шпаченко

Ярина Гребеневская

Музыка играет особую роль в жизни Ярины Гребеневской. Именно творчество помогло ей познакомиться с мужем и стало одной из причин ее развода. Ярина решила не рассекречивать имени своего бывшего избранника, отметив, что он является барабанщиком в известной украинской группе.

"Голос страны 11" для молодой мамочки – шанс начать собственный путь в шоу-бизнесе и заниматься делом, которое приносит ей радость. На пение Ярины Гребеневской развернулась Надежда Дорофеева, которая пригласила женщину в свою команду.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярины Гребеневской

Роман Вознюк

Барбер из Луцка приехал также покорять шоу. Страстью Романа Вознюка является музыка, поэтому проект "Голос страны" поможет понять мужчине, стоит ли ему развиваться в этом деле.

Уникальный тембр участника заставил Монатика и Тину Кароль замерев слушать его пение. На последней секунде выступления кресло развернула Надежда Дорофеева, для которой Роман Вознюк стал последним вокалистом в команде.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Романа Вознюка

Марьяна Щербак

На кастинги пришла и 19-летняя вокалистка Марьяна Щербак. Она не скрывала, что страшно выходить на сцену, зная, что мест осталось всего 4. И все они – в команде Олега Винника. Но это стало только стимулом для Марьяны Щербак зажечь на сцене в стиле Нетты Барзилай. Однако покорить звездного тренера ей не удалось.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марьяны Щербак

Ирина Шабан

Вокалистка Ирина Шабан уже пробовала свои силы на "Голосе страны" в 2014 году. Тогда Святослав Вакарчук не пригласил ее в свою команду, однако подчеркнул, что ей стоит выждать свое время и завоевать место на этом проекте.

Олег Винник очень колебался, разворачивать ли свое тренерское кресло. Однако на последних секундах он таки пригласил Ирину Шабан в свою команду, поэтому эта вокалистка появится в следующих эфирах "голоса".

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Шабан

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Константин Никулин

С детства Константин Никулин разделял увлечения своего отца и вместе с ним слушал рок-музыку. К сожалению, отец парня умер после борьбы с раком. Константин решился прийти на "Голос страны 11" и осуществить их общую мечту.

На сцене участник шоу показал необычный рок-кавер на песню Бритни Спирс. Олег Винник решил дать шанс Константину Никулину проявить себя и пригласил его в свою команду, отметив, что легко не будет.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Никулина

Ярина Малышняк

Покорить звездных тренеров "Голоса" пришла и Ярина Малышняк, которая очаровала всех не только вокалом, но и зажигательными танцами. В последние секунды выступления, когда никто не ожидал, Олег Винник таки нажал на кнопку.

Уже на сцене Ярина Малышняк призналась, что на участие в "Голосе страны 11" ее вдохновила сестра Марта, которая уже была участницей шоу и дала ей немало полезных советов. Вместе с Винником Ярина Малышняк спела его хит "Нино", заставив всех в зале подтанцовывать.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярини Малышняк

Юлия Сидорук

На протяжении 10 сезонов Юлия Сидорук пыталась попасть на шоу "Голос страны". Раньше она не доходила до "слепых прослушиваний", покидая проект на первом этапе отбора. Поэтому выход на сцену – это уже своеобразная победа Юлии Сидорчук.

К сожалению, покорить звездного тренера ей не удалось. Получив ценные советы от Тины Кароль Юлия Сидорук пообещала вернуться на шоу в следующем сезоне.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Сидорук

Диляра Дидаркизи

Украинское шоу "Голос страны" неоднократно покоряли вокалисты из Казахстана. И 11 сезон не стал исключением. В последний день кастингов на сцену вышла Диляра Дидаркизи, которая призналась, что спеть на нашем проекте – это ее мечта.

Сперва Диляра покорила пением Надежду Дорофееву, которая даже пожалела, что уже набрала всю команду. Поразила вокалистка и Олега Винника, который нажал кнопку и закрыл "слепые прослушивания" 11 сезона "Голоса". От волнений девушка расплакалась, что стало эмоциональным завершением эфира.

"Голос страны" 11 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Диляри Дидаркизи

Участники, попавшие в "Голос страны 11"

Команда Надежды Дорофеевой

Сергей Лазановский

Роман Вознюк

Ярина Гребеневская

Катерина Субботова

Команда Олега Винника

Андрей Диденко

Ирина Шабан

Ярина Малышняк

Константин Никулин

Диляра Дидаркизи

Команда Монатика