Первый прямой эфир 11 сезона "Голоса страны" отгремел 11 апреля 2021 года. Участников в каждой команде осталось всего 5, поэтому каждый из них делает все, чтобы пройти в полуфинал. Кто же остался в "Голосе страны 11" – смотрите в материале.

Впервые в истории украинского "Голоса страны" в прямые эфиры вернули по одному участнику в каждую команду. Поэтому в 12 выпуске на сцену вышли 20 конкурсантов, которые представили номера, которые на протяжении нескольких недель усиленно репетировали со своими звездными тренерами.

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По результатам голосования зрителей, в шоу вернулись Андрей Кудинов, Денис Калитовский, Сергей Лазоновский, Анастасия Буханцова. Вместе со своими коллегами по командам они взялись покорять четвертьфинал "Голоса страны 11". Мест в следующем прямом эфире всего 8, а потому борьба между артистами была ожесточенной. Одного участника оставили тренеры, а второго – зрители. Кто стал полуфиналистом "Голоса страны 11" – узнавайте с 24 каналом.

Команда DOROFEEVA

Андрей Науменко

Открывал первый прямой эфир рокер Андрей Науменко. Парень является одним из самых непредсказуемых участников проекта "Голос страны 11". Перед выступлением он признался, что не был уверен в своем успехе на шоу, ведь большинство считает его неформатом.

В четвертьфинале "Голоса" Андрей Науменко зажег с треком 7 Nation Army группы White stripes, заставив судей танцевать.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Науменко

Илья Николаенко

Следующим покорять зрителей вышел "самый стильный голос" команды DOROFEEVA – Илья Николаенко. Ранее ему всегда казалось, что одного вокала для шоу мало. Яркая прическа или имидж – вот секрет успеха, по его мнению. Однако оказалось, что Илья ошибался, а зрители верят только искренним вокалистам.

Илья Николаенко спел лирическую композицию Земфиры, чем до слез растрогал своего звездного тренера.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Николаенко

Илья Резников

Путь к большой сцене у Ильи Резникова растянулся на 20 лет. Все это время его поддерживала жена Ирина, без которой он ничего бы не достиг. Поэтому свое выступление в четвертьфинале "Голоса страны 11" Илья Резников решил посвятить любимой.

Перформанс этого участника шоу был, как всегда, непрогнозируемым. Петь Илья Резников начал позади кресла DOROFEEVA, после чего вышел на сцену. А главным сюрпризом номера было неожиданное появление Владимира Дантеса с цветами: артист все время прятался в ящике на сцене, чем удивил Надежду Дорофееву.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Резникова

Ирина Эбралидзе

После борьбы с коронавирусом Ирина Эбралидзе переосмыслила свою жизнь и события в мире. В четвертьфинале "Голоса" девушка решила посвятить свое выступление всем, кто не сумел выздороветь после инфицирования COVID-19, а также медикам, которые круглосуточно оказывают пациентам помощь.

Выступление Ирины Эбралидзе тронуло каждого.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Эбралидзе

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Сергей Лазановский

Закрывать выступления команды DOROFEEVA взялся участник, которого в четвертьфинал вернули зрители. Это Сергей Лазановский, который своей искренностью покорил всех украинцев. И хотя парень неидеально спел в 11 выпуске, люди решили дать ему второй шанс на "Голосе страны 11". Поэтому именно зрителям и своей семье Сергей Лазановский решил посвятить выступление.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Лазановского

Зрители всего голосов отдали Сергею Лазановскому, во второй раз спасая его от вылета из "Голоса страны 11". DOROFEEVA выбрала Илью Николаенко.

Команда Олега Винника

Галина Курышко

Открыла выступления команды Олега Винника "золотой голос Полесья" Галина Куришко. Артистка с мощным голосом уже пользуется огромной поддержкой всех любителей украинской песни, поэтому на четвертьфинале "Голоса страны 11" она не намерена останавливаться.

В прямом эфире Галина Курышко спела композицию "Квітка-душа" Нины Матвиенко, вызвав овации. Монатик и Олег Винник аплодировали стоя после феерического выступления.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Курышко

Богдан Муха

Богдан Муха – единственный рокер, который остался в команде Олега Винника. Специально для четвертьфинала участник "Голоса" решил подготовить песню-посвящение своему кумиру Фредди Меркьюри, выбрав "Богемскую рапсодию" из репертуара The Queen.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Богдана Мухи

Диляра Дидаркизы

Талантливая вокалистка Диляра Дидаркизы чувствует особую ответственность на "Голосе", ведь она – единственная представительница Казахстана на прямых эфирах. Перед выступлением девушка призналась, что настроена на победу, потому что рядом с Олегом Винником нельзя иначе. В четвертьфинале Диляра спела песню Виктора Цоя, что, по мнению Монатика, было самым мощным номером в команде.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Диляры Дидаркизы

Андрей Кудинов

В нокаутах Андрей Кудинов сдал позиции и покинул проект. Однако благодаря зрителям парень вернулся в прямые эфиры "Голоса страны 11". И если возвращаться – только за победой, убежден Андрей Кудинов.

В четвертьфинал он ворвался с треком легендарной группы Nirvana. Такой разрывной рок понравился всем звездным судьям шоу.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Кудинова

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Сергей Нейчев

А вот для Сергея Нейчев участие в "Голосе страны 11" стала особенным. За время съемок он побывал в статусе жениха, женился на любимой и узнал, что станет отцом. Поэтому с волнением и с желанием покорять сцену он вышел на сцену в 12 выпуска проекта. В конце выступления жена Сергея Нейчев вышла к любимому, чем тронула весь зал и ведущих.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Нейчев

Сергея Нейчева зрители сделали полуфиналистом "Голоса страны 11". В то же время Олег Винник отдал свой судейский голос за Галину Куришко.

Команда Монатика

Тема Паучек

Первым команду Монатика представил блогер и один из самых популярных участников "Голоса" Тема Паучек. Парень собственным примером хочет доказать всем: "мечтать не вредно".

12 выпуск Тема Паучек зажег с песней Impossible, доказав своему тренеру, что он – настоящий артист.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Темы Паучек

Саша Таб

Если для одних участников "Голоса страны 11" участие в шоу – первый шанс стать артистом, то для Саши Таба – возможно, последний. Проект стал для певца особым шагом для перезапуска карьеры, который он не хоет упускать.

Неожиданно Саша Таб спел в прямом эфире трек Русланы "Дикие танцы". Певец изменил аранжировку знаменитой композиции и разыграл сцену со свадьбы, чем приковал внимание всех звездных тренеров.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Саши Таба

Kola

Певица Kola также не скрывала, что пройти в прямые эфиры – достижение для нее. В прошлый раз она покинула проект в вокальных нокаутах. Но останавливаться на этом девушка не планирует: она призвала зрителей голосовать за нее и дать ей шанс.

Выступила Kola с участником "Танцев со звездами" Дмитрием Жуком, показав самый горячий номер этого вечера.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Kola

Владимир Хоменко

У Владимира Хоменко голос такой особенный, что его перепутать с другими тембрами невозможно. Впервые за 10 лет он рискнул и показал людям свой талант. Поэтому Владимир Хоменко ожидает, что его поддержат зрители.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Владимира Хоменко

Анастасия Буханцова

Анастасию Буханцову назвали "самым трогательным голосом" шоу. Поэтому зрители не смогли смириться с ее фиаско в вокальных нокаутах. Монатик тогда отметил, что Анастасия Буханцова слегка не готова к прямым эфирам, но фанаты проекта вернули ее в 12 эфир.

И для большого возвращения на сцену для девушки подобрали особый трек – "Люди, як кораблі".

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анастасии Буханцовой

Больше всего зрителям понравился Тема Паучек. Еще одной полуфиналисткой в команде Димы Монатика стала Kola.

Команда Тины Кароль

Юлия Тимочко

Прямые эфиры команды Тины Кароль открыла Юлия Тимочко. Участница шоу очень понравилась Данную Балан. И это неудивительно, ведь считается одной из главных претендентов на золотой кубок.

В четвертьфинале Юлия Тимочко только подтвердила это, отлично выступив в прямом эфире.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Тимочко

Никита Ломакин

Перед выступлением Никита Ломакин признался, что уже чувствует, что изменил свою карьеру. Шоу помогло ему изменить творчество, написать новые песни и начать новый путь. Но Никита не хотел бы прощаться с "Голосом страны 11", а потому каждый раз усиленно готовится к выступлению, понимая, что к нему, как опытному артисту, требования другие.

Никита Ломакин перепел в прямом эфире проекту знаменитую песню Ирины Билык "Одинокая".

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Никиты Ломакина

Денис Калитовский

Этот участник команды Тины Кароль получил второй шанс от зрителей, поэтому не может подвести публику. Денис Калитовский вернулся на "Голос страны 11" с песней Гарри Стайлза, которая либо проведет его в полуфинал, или же приведет к фиаско.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дениса Калитовского

Екатерина Гладий

Борьбу за место в полуфинале продолжила Екатерина Гладий. Девушка хорошо известна зрителям, ведь после того, как в поединках она едва не покинула шоу, верит: ей под силу дойти до последнего эфира. Екатерина Гладий исполнила песню группы "Океан Эльзы" – "Вище неба". Лирический трек в сопровождении хореографической постановки заворожил судей.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Гладий

Мила Нитич

Закрывала первый прямой эфир участница Мила Нитич. Хотя у артистки за плечами большой опыт выступлений, она не скрывает: перед каждым выходом на сцену невероятно волнуется. Поэтому Мила Нитич ожидает поддержку зрителей.

Закрывала четвертьфинал "Голоса страны 11" песня Лары Фабиан в исполнении Милы Нитич. Трек Je suis malade стал мощным финальным выступлением 12 выпуска.

Голос страны 11 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление Милы Нитич

Екатерина Гладий стала первой полуфиналисткой в команде Тины Кароль. Звездная тренерка выбрала Юлию Тимочко.

Участники, прошедшие в полуфинал "Голоса страны 11":

Команда DOROFEEVA

Сергей Лазановський

Илья Николаенко

Команда Олега Винника

Сергей Нейчев

Галина Курышко

Команда Монатика

Тёма Паучек

Kola

Команда Тины Кароль