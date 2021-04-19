В предыдущем, 12 выпуске "Голоса страны", звездные тренеры смогли вернуть в свои команды 5-го участника, кроме 4-х, которые уже там были. Но на протяжении шоу зрители смогли отдать свои голоса за любимцев, поэтому в проекте осталось только по 2 участника в каждой из команд звезд. Кто сегодня попал в финал – узнавайте в выпуске.
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Команда Монатика
Тема Паучек и Гайтана
В полуфинале "Голоса страны" Тема выступил в первом 13 выпуске и его выступление было в дуэте с Гайтаной. Блогер из Черновцов был невероятно рад, что ему выпала возможность спеть со звездой, которую он назвал настоящим "огоньком". Они вдвоем исполнили популярную и задорную песню артистки "Два окна" и приняли участие в яркой хореографической постановке.
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Темы Паучека и Гайтаны
Kola и Юлия Санина
Артистка Kola уже когда-то выбыла из проекта в шаге от желанной победы, поэтому старалась сделать все, чтобы попасть в финал шоу. На сцену "Голоса..." она вышла с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Они исполнили драйвовую песню рок-группы Make Up и зажгли весь зал.
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Kola и Юлии Саниной
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Тема Паучек, Kola и Монатик
За шаг до финала Монатик исполнил песню "Мечтать не вредно" вместе со своими подопечными Темой Паучеком и Kola. Трио талантливых исполнителей гармонично слилось в одном выступлении и навсегда оставило отпечаток в вокальном шоу.
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Темы Паучека, Kola и Монатика
Результаты голосования
Согласно правилам шоу, Монатик распределил свои 100% голосов на участников следующим образом:
- 51% – исполнителю Теме;
- 49% – артистке Kola.
Что касается зрительского голосования, то голоса тоже отошли в пользу Темы:
- 52% – Тема;
- 48% – Kola.
Поэтому в финал шоу попал Тема Паучек, а Kola пришлось попрощаться с шоу за шаг до победы.
Команда Тины Кароль
Юлия Тимочко и Александра Зарицкая
Талантливая вокалистка из Ровно спела на сцене шоу "Голоса" первой в команде Кароль. Юлия Тимочко слилась в волшебном дуэте вместе с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой. Они исполнили популярный хит группы, который взорвал чарты ютуба, – песню "Плакала".
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Юлии Тимочко и Александры Зарицкой
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Екатерина Гладий и Валерий Харчишин
Диспетчер дальнобойщиков продолжала бороться за место в финале проекта. Вместе с Валерием Харчишиным – лидером группы "Друга Ріка" они вдвоем спели хит "Так мало тут тебе".
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Екатерины Гладий и Валерия Харчишина
Юлия Тимочко, Екатерина Гладий и Тина Кароль
Украинская певица и звездный тренер Тина Кароль спела втроем со своими подопечными – Юлией и Екатериной. Женщины исполнили особый и трогательный хит Тины – "Ты отпусти".
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Юлии Тимочко, Екатерины Гладий и Тины Кароль
Результаты голосования
Тина Кароль тоже должна была отдать свои 100% голосов участницам и их распределение выглядело так:
- 100% – певице Юлии;
- 0% – артистке Екатерине.
Что касается зрительского голосования, то голоса:
- 41% – Юлии;
- 59% – Екатерине.
Поэтому в финал шоу попала Юлия Тимочко, а Екатерина Гладий, несмотря на больший процент голосов от зрителей, чем от Тины, навсегда покинула шоу.
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Команда DOROFEEVA
Илья Николаенко и Alekseev
Молодой исполнитель Илья Николаенко выступил первым из команды Нади Дорофеевой и спел вместе с бывшим артистом "Голоса страны" – Никитой Алексеев (Alekseev). Два артиста спели хит Никиты под названием "Пьяное солнце".
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Николаенко и Alekseev
Сергей Лазановский и Сергей Бабкин
Парень из села всегда мечтал петь на большой сцене, а в полуфинале ему это удастся еще и с украинским исполнителем Сергеем Бабкиным. Ранее Лазановский был на концерте у кумира, а в 13 выпуске он спел с ним композицию звезды "Ще осінь зовсім молода".
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Сергея Лазановского и Сергея Бабкина
Илья Николаенко, Сергей Лазановский и DOROFEEVA
Уже традиционно в 13 выпуске звездный тренер Надя Дорофеева тоже исполнила свой самый популярный трек вместе с подопечными. Илья, Сергей и Надя спели хит артистки gorit. Что интересно, в оригинале песня звучит на русском языке, а вот Сергей использовал в ней кусок собственного украиноязычного кавера, который создал после премьеры песни Дорофеевой.
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Николаенко, Сергея Лазановского и DOROFEEVA
Результаты голосования
Надя Дорофеева, как и ее звездные коллеги, распределила свои 100% голосов подопечным следующим образом:
- 45% – исполнителю Илье;
- 55% – певцу Сергею.
А вот зрители решили так:
- 20% – Илье;
- 80% – Сергею.
В финал проекта "Голос страны" 11 сезон попал Сергей Лазановский. Что касается Ильи Николаенко, то он покинул шоу навсегда.
Команда Олега Винника
Галина Куришко и Евгения Власова
"Голос Полесья" – именно так называют участницу "Голоса страны" Галину Куришко. В полуфинале шоу в составе команды Винника она спела вместе с Евгенией Власовой. Они исполнили мощный сингл артистки "Я – живая река". Добавим, что Власова выступила на украинской сцене впервые за 10 лет.
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Галины Куришко и Евгении Власовой
Сергей Нейчев
Самородок из села Сергей Нейчев даже не мечтал, что сможет выступить в полуфинале шоу с Александром Пономаревым. Они последними в составе дуэта выступили в 13 выпуске проекта и поразили совместным исполнением композиции "Варто чи ні".
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Нейчева и Александра Пономарева
Галина Куришко, Сергей Нейчев и Олег Винник
И последний номер полуфинала шоу "Голос страны" был выступлением Олега Винника и участников его команды. Он с Галиной и Сергеем спели хит "Біла голубка".
Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Галины Куришко, Сергея Нейчева и Олега Винника
Результаты голосования
Свой последний выбор в полуфинале шоу сделал Олег Винник. Артист распределил 100% голосов между своими участниками таким образом:
- 51% – исполнительнице Галине;
- 49% – певцу Сергею.
Зрительские голоса распределились так:
- 40% – Галине;
- 60% – Сергею.
Поэтому в финал шоу попал Сергей Нейчев, а вот Галина Куришко покинула проект "Голос страны 11 сезон".
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Участники, прошедшие в финал "Голоса страны 11":
Команда Монатика
- Тема Паучек
Команда Тины Кароль
- Юлия Тимочко
Команда DOROFEEVA
- Сергей Лазановский
Команда Олега Винника
- Сергей Нейчев