В предыдущем, 12 выпуске "Голоса страны", звездные тренеры смогли вернуть в свои команды 5-го участника, кроме 4-х, которые уже там были. Но на протяжении шоу зрители смогли отдать свои голоса за любимцев, поэтому в проекте осталось только по 2 участника в каждой из команд звезд. Кто сегодня попал в финал – узнавайте в выпуске.

Не пропустите! Голос страны 11 сезон 12 выпуск: грандиозный первый прямой эфир шоу

Команда Монатика

Тема Паучек и Гайтана

В полуфинале "Голоса страны" Тема выступил в первом 13 выпуске и его выступление было в дуэте с Гайтаной. Блогер из Черновцов был невероятно рад, что ему выпала возможность спеть со звездой, которую он назвал настоящим "огоньком". Они вдвоем исполнили популярную и задорную песню артистки "Два окна" и приняли участие в яркой хореографической постановке.

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Темы Паучека и Гайтаны

Kola и Юлия Санина

Артистка Kola уже когда-то выбыла из проекта в шаге от желанной победы, поэтому старалась сделать все, чтобы попасть в финал шоу. На сцену "Голоса..." она вышла с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Они исполнили драйвовую песню рок-группы Make Up и зажгли весь зал.

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Kola и Юлии Саниной

Интересно Голос страны 11 сезон 11 выпуск: появление Дана Балана и борьба вокалистов за место в четвертьфинале

Тема Паучек, Kola и Монатик

За шаг до финала Монатик исполнил песню "Мечтать не вредно" вместе со своими подопечными Темой Паучеком и Kola. Трио талантливых исполнителей гармонично слилось в одном выступлении и навсегда оставило отпечаток в вокальном шоу.

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Темы Паучека, Kola и Монатика

Результаты голосования

Согласно правилам шоу, Монатик распределил свои 100% голосов на участников следующим образом:

51% – исполнителю Теме;

49% – артистке Kola.

Что касается зрительского голосования, то голоса тоже отошли в пользу Темы:

52% – Тема;

48% – Kola.

Поэтому в финал шоу попал Тема Паучек, а Kola пришлось попрощаться с шоу за шаг до победы.

Команда Тины Кароль

Юлия Тимочко и Александра Зарицкая

Талантливая вокалистка из Ровно спела на сцене шоу "Голоса" первой в команде Кароль. Юлия Тимочко слилась в волшебном дуэте вместе с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой. Они исполнили популярный хит группы, который взорвал чарты ютуба, – песню "Плакала".

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Юлии Тимочко и Александры Зарицкой

К слову Голос страны 11 сезон: участники команд и кто прошел в прямые эфиры

Екатерина Гладий и Валерий Харчишин

Диспетчер дальнобойщиков продолжала бороться за место в финале проекта. Вместе с Валерием Харчишиным – лидером группы "Друга Ріка" они вдвоем спели хит "Так мало тут тебе".

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Екатерины Гладий и Валерия Харчишина

Юлия Тимочко, Екатерина Гладий и Тина Кароль

Украинская певица и звездный тренер Тина Кароль спела втроем со своими подопечными – Юлией и Екатериной. Женщины исполнили особый и трогательный хит Тины – "Ты отпусти".

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Юлии Тимочко, Екатерины Гладий и Тины Кароль

Результаты голосования

Тина Кароль тоже должна была отдать свои 100% голосов участницам и их распределение выглядело так:

100% – певице Юлии;

0% – артистке Екатерине.

Что касается зрительского голосования, то голоса:

41% – Юлии;

59% – Екатерине.

Поэтому в финал шоу попала Юлия Тимочко, а Екатерина Гладий, несмотря на больший процент голосов от зрителей, чем от Тины, навсегда покинула шоу.

Интересно Голос страны 10 выпуск: вокальные бои команд Монатика и Винника, которые заставили плакать тренеров

Команда DOROFEEVA

Илья Николаенко и Alekseev

Молодой исполнитель Илья Николаенко выступил первым из команды Нади Дорофеевой и спел вместе с бывшим артистом "Голоса страны" – Никитой Алексеев (Alekseev). Два артиста спели хит Никиты под названием "Пьяное солнце".

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Николаенко и Alekseev

Сергей Лазановский и Сергей Бабкин

Парень из села всегда мечтал петь на большой сцене, а в полуфинале ему это удастся еще и с украинским исполнителем Сергеем Бабкиным. Ранее Лазановский был на концерте у кумира, а в 13 выпуске он спел с ним композицию звезды "Ще осінь зовсім молода".

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Сергея Лазановского и Сергея Бабкина

Илья Николаенко, Сергей Лазановский и DOROFEEVA

Уже традиционно в 13 выпуске звездный тренер Надя Дорофеева тоже исполнила свой самый популярный трек вместе с подопечными. Илья, Сергей и Надя спели хит артистки gorit. Что интересно, в оригинале песня звучит на русском языке, а вот Сергей использовал в ней кусок собственного украиноязычного кавера, который создал после премьеры песни Дорофеевой.

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Николаенко, Сергея Лазановского и DOROFEEVA

Результаты голосования

Надя Дорофеева, как и ее звездные коллеги, распределила свои 100% голосов подопечным следующим образом:

45% – исполнителю Илье;

55% – певцу Сергею.

А вот зрители решили так:

20% – Илье;

80% – Сергею.

В финал проекта "Голос страны" 11 сезон попал Сергей Лазановский. Что касается Ильи Николаенко, то он покинул шоу навсегда.

Команда Олега Винника

Галина Куришко и Евгения Власова

"Голос Полесья" – именно так называют участницу "Голоса страны" Галину Куришко. В полуфинале шоу в составе команды Винника она спела вместе с Евгенией Власовой. Они исполнили мощный сингл артистки "Я – живая река". Добавим, что Власова выступила на украинской сцене впервые за 10 лет.

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн-выступление Галины Куришко и Евгении Власовой

Сергей Нейчев

Самородок из села Сергей Нейчев даже не мечтал, что сможет выступить в полуфинале шоу с Александром Пономаревым. Они последними в составе дуэта выступили в 13 выпуске проекта и поразили совместным исполнением композиции "Варто чи ні".

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Нейчева и Александра Пономарева

Галина Куришко, Сергей Нейчев и Олег Винник

И последний номер полуфинала шоу "Голос страны" был выступлением Олега Винника и участников его команды. Он с Галиной и Сергеем спели хит "Біла голубка".

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Галины Куришко, Сергея Нейчева и Олега Винника

Результаты голосования

Свой последний выбор в полуфинале шоу сделал Олег Винник. Артист распределил 100% голосов между своими участниками таким образом:

51% – исполнительнице Галине;

49% – певцу Сергею.

Зрительские голоса распределились так:

40% – Галине;

60% – Сергею.

Поэтому в финал шоу попал Сергей Нейчев, а вот Галина Куришко покинула проект "Голос страны 11 сезон".

Смотрите также Голос страны 11 сезон 9 выпуск: ожесточенная борьба вокалистов и слезы DOROFEEVA

Участники, прошедшие в финал "Голоса страны 11":

Команда Монатика

Тема Паучек

Команда Тины Кароль

Юлия Тимочко

Команда DOROFEEVA

Сергей Лазановский

Команда Олега Винника