В 13 выпуске "Голоса страны" в команде каждого звездного тренера было 2 участника. Зрители и судьи должны были выбрать одного, который продолжит борьбу в финале. Таким образом каждую команду представлял один вокалист. Кому из знаменитых наставников удалось привести подопечного к победе – читайте дальше.

Совместное выступление суперфиналистов

Грандиозный 14 выпуск "Голоса страны" начался с выступления четырех суперфиналистов. Лучшие вокалисты Украины исполнили легендарную песню "Україна".

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление суперфиналистов

Первый этап суперфинала

Тема Паучек (команда Монатика)

Тема первым из суперфиналистов выступил на сцене "Голоса". Блогер из Черновцов стремится привести своего тренера – короля украинского шоу-бизнеса Монатика к победе. Тема хочет доказать, что победитель "Голоса страны" может стать известным артистом и его карьера не завершится участием в шоу. В финале вокалист поразил драйвовым исполнением песни группы "Океан Эльзы" – "Там, де нас нема".

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Темы Паучека

Юлия Тимочко (команда Тины Кароль)

Вокалистка из Ровно покорила сердца украинских слушателей. Она мечтала о большой сцене и наконец оказалась в шаге от своей мечты. Юлия верит, что поддержка зрителей поможет ей одержать желанную победу и стать новым "Голосом страны". В суперфинале участница команды Тины Кароль растрогала исполнением трека "Вільна".

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Тимочко

Сергей Нейчев (команда Олега Винника)

Певец из маленького села отметил, что он гордится тем, что на "Голосе страны" сумел реализовать мечту своего дедушки, который хотел, чтобы внук стал артистом. Сергей хочет победить в проекте, чтобы не прекращать дарить людям свое творчество. На сцене "Голоса" в 14 выпуске Нейчев ошеломил исполнением песни Селин Дион – My Heart Will Go On. Мужчина впервые спел по-английски.

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Нейчева

Сергей Лазановский (команда DOROFEEVA)

На проекте артист полностью открылся зрителям и именно благодаря их поддержке вышел на сцену в суперфинале. Сергей родом из небольшого села Ивано-Франковской области до сих пор не может поверить, что смог стать одним из четырех финалистов. Для одного из важнейших выступлений на "Голосе страны" вокалист выбрал проникновенную песню группы "Бумбокс" – "Люди".

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Лазановского

По результатам голосования зрителей во второй этап суперфинала 11 сезона "Голоса страны" прошли Сергей Лазановский, Тема Паучек и Юлия Тимочко. Сергей Нейчев из команды Олега Винника навсегда покинул шоу.

Специальное выступление Монатика

Один из самых ярких артистов украинского шоу-бизнеса и звездный тренер "Голоса страны" – Монатик в прямом эфире порадовал поклонников исполнением саундтрека к документальному фильму "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности".

Второй этап суперфинала

Монатик и Тема Паучек

Второй этап финала 11 сезона "Голоса страны" начался с выступления Темы Паучека, который вышел на сцену вместе с тренером Монатиком. Блогер гордится, ведь мечтал выступить на одной сцене с кумиром и это произошло в прямом эфире желанного суперфинала. Артисты исполнили зажигательную украинскую народную песню "Ти ж мене підманула" в современной аранжировке.

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Монатика и Темы Паучека

Тина Кароль и Юлия Тимочко

Участница "Голоса страны" отметила, что это выступление станет частью благодарности Тине Кароль за то, что она поверила в нее. Юлия призналась, что мечтала о дуэте, видела его во сне, и хочет принести победу своему тренеру. Исполнительницы поразили зрителей чувственной композицией Владимира Ивасюка – "Мальви".

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тины Кароль и Юлии Тимочко

DOROFEEVA и Сергей Лазановский

Суперфиналист поблагодарил тренеру за влияние на его творчество и за то, что она появилась в его жизни. Сергей подчеркнул, что DOROFEEVA достойна победы в "Голосе" и обязательно получит ее в 11 сезоне. В дуэте с Надеждой Лазановский исполнил легендарную украинскую песню "Два кольори".

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление DOROFEEVA и Сергея Лазановского

Согласно решению зрителей после второго этапа суперфинала Тема Паучек из команды Монатика покинул шоу. Борьбу за победу продолжили Сергей Лазановский и Юлия Тимочко.

Выступление Олега Винника и победительницы "Голоса. Дети" Элины Иващенко

Звездный тренер "Голоса страны-11 "в прямом эфире спел трек "Діаманти". Вместе с артистом на сцену вышла победительница "Голоса. Дети" Элина Иващенко. Для исполнителей это долгожданная премьера песни, которой они покорили сердца украинских слушателей.

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Олега Винника и Элины Иващенко

Третий этап суперфинала

Юлия Тимочко (команда Тины Кароль)

Народная звезда из Ровно дошла до желаемого этапа суперфинала и оказалась в шаге от желанной победы. За ее путем на "Голосе страны" наблюдала вся страна. Юлия стремится прославить родной город. Именно эта участница может принести Тине Кароль шестую победу на проекте. Последней песней, которую Юля исполнила на сцене "Голоса", стала Wonderfull life. Именно благодаря этой композиции вокалистке удалось развернуть четыре тренерских кресла на слепых прослушиваниях.

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – финальное выступление Юлии Тимочко

Сергей Лазановский (команда DOROFEEVA)

Закрывал Прямой эфир певец из маленького села – Сергей Лазановский. Артист признался, что даже подумать не мог, что дойдет до суперфинала. Это была мечта, которая осуществилась. "Голос страны" помог Сергею открыть душу. Вокалист исполнил песню You Are The Reason, с которой пришел на проект и развернул два тренерских кресла.

Голос страны 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – финальное выступление Сергея Лазановского

Победу одержал Сергей Лазановский!