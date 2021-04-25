В мощном суперфинале за звание лучшего вокалиста 11 сезона "Голоса страны" боролись четыре участника – Тема Паучек из команды Монатика, Юлия Тимочко из команды Тины Кароль, Сергей Лазановский из команды DOROFEEVA и Сергей Нейчев из команды Олега Винника. Именно Наде Дорофеевой удалось привести своего подопечного Сергея Лазановского к желанной победе.
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Сергей Лазановский обошел конкурентов, получив большинство зрительских голосов, и стал победителем 11 сезона "Голоса страны".
"Голос страны" 11 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление победителя Сергея Лазановского
Голос страны
Вокальное талант-шоу, которое уже 11 лет подряд выходит на телеканале "1+1". Проект особенный тем, что успех его участников зависит лишь от вокальных данных, а не от яркого и узнаваемого образа, как в других телешоу. Дело в том, что звездные тренеры выбирают подопечных в свои команды на "слепых прослушиваниях". Тренеры не знают жизненных историй и не видят лица вокалистов, поэтому оценивают только их мастерство.
Проект появился в Нидерландах в 2010 году. Этот уникальный формат быстро покорил Украину и весь мир. В 2021 году прогремел 11 сезон "Голоса страны", который открыл для зрителей новых одаренных певцов.