Певица, которая поборола тяжелую болезнь, выйдет на паркет "Танцев со звездами"

Девятой участницей нового сезона "Танцев со звездами" стала певица, которая пережила тяжелую болезнь и несколько сложных операций. Это Евгения Власова! Сейчас ей 43 года, и она возвращается в шоу-бизнес после паузы в 10 лет.

Автор хита "Ветер надежды" приняла вызов от фронтмена группы KADNAY Дмитрия Кадная. Как и ее предшественники, Евгения Власова оригинально объявила об участии в "Танцах со звездами".

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Певица записала видео, на котором якобы споткнулась из-за танцевальных туфель. Тогда она примерила элегантные босоножки на каблуках и показала несколько хореографических па. В кадре Евгения Власова появилась пластичной и легкой.

Встретимся на паркете,

– пообещала артистка.

, традиционно участники "Танцев со звездами" бросают вызов знаменитым коллегам и приглашают их на паркет. Не стала исключением и Евгения Власова. Певица передала эстафету олимпийской чемпионке по фехтованию

Стоит напомнить, в 2009 году Евгения Власова исчезла со сцены из-за страшного диагноза и тяжелой операции, которая, как предполагали СМИ, была связана с онкологией. Правда, сама певица заявляла, что никогда не болела раком.

В апреле этого года певица впервые за 10 лет вышла на большую сцену. Она выступила на "Голосе страны" с подопечной Олега Винника. В дуэте они спели песню "Я – живая река". Публика тепло встретила Евгению Власову, однако она неоднозначно высказывалась о возвращении в шоу-бизнес.

Кто выйдет на паркет "Танцев со звездами":