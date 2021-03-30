42-летняя украинская певица Евгения Власова впервые за долгое время спела на большой сцене. Артистка выступила на "Голосе страны 11" со своей песней "Ветер надежды". Уже после появления на публике она призналась, что обратно в шоу-бизнес ее не тянет.

10 выпуск 11 сезона "Голоса страны" был по-настоящему звездным. К четверке тренеров присоединились звездные советники Юлия Санина и Иван Дорн, а певица Евгения Власова с одной из участниц из команды Монатика исполнила собственную песню "Ветер надежды". После потрясающего выступления судьи проекта призвали знаменитость вернуться в шоу-бизнес, однако на приглашение коллег она ответила не на сцене, а в инстаграме.

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Вернется ли Евгения Власова в шоу-бизнес

Несколько лет назад артистка поставила карьеру на паузу и отказалась от общения с журналистами. Она давно не пела на публике и очень волновалась перед выступлением. На сцену Евгения Власова шла, как "в холодную прорубь". Она отметила, что путешествие под названием "Голос страны" ее захватило, однако не возродило желания вернуться в шоу-бизнес.

Я не могу сказать, что меня тянет обратно в шоу-бизнес, но такие путешествия, заставляют сердце биться чаще,

– призналась Евгения Власова.

Евгения Власова о тренерах "Голоса страны"

Певица высказалась и о звездных тренерах "Голоса страны 11". Она поделилась, не все, что происходило на съемочной площадке, вошло в эфир. Поэтому зрители не смогли увидеть сполна, как сильно ее поддержали судьи.

"То, что тронуло меня до глубины души, так это то, как встретили меня коллеги. Я увидела их искреннее сочувствие, тепло, трепет, уважение. Новое поколение, они другие. Они олицетворение лучшего, что произошло в украинском шоу-бизнесе за последние 10-15 лет. Со всеми своими мегадостижениями и статусом мегазвезд, они сохранили лучшие человеческие качества. В каждом столько силы и столько света", – подчеркнула артистка.

Она назвала Олега Винника сильным, теплым, привлекательным и талантливым мужчиной, а Тину Кароль – королевой среди королев, которая сияет разными гранями. Евгения Власова тепло отзывается и о Юлии Саниной – "межгалактической царице, безграничной, как космос", и о Наде Дорофеевой – "богине с кристально чистым сердцем и глазами", а Монатика слишком много в ее артистическом сердце.

Напомним, в сентябре 2019 года Евгения Власова призналась, что никогда не болела раком, как писали в прессе. В 2010 году она действительно перенесла тяжелую операцию и прошла химиетерапию, а в ноябре 2017-го пережила еще четыре сложные операции. После тяжелого недуга артистка пела сквозь боль.