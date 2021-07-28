Главный трофей "Танцев со звездами" Илона Гвоздева получила три года назад. В пятом сезоне она победила в паре с юмористом Игорем Ласточкиным. После феерического триумфа девушка отплясала еще два сезона и объявила, что навсегда покидает паркет рейтингового шоу.

К теме Илона Гвоздева заявила, что не будет участвовать в "Танцах со звездами"

Как выяснилось впоследствии, Гвоздева все же не против участия в "Танцах со звездами", но на других условиях. Она претендует на роль главного хореографа проекта или на судейское кресло.

Читатели спросили: "Если вас пригласят судьей "Танцев со звездами" вы согласитесь?". На что Илона Гвоздева ответила: "Думаю, это наиболее логичное продолжение для меня в этом проекте".



Илона Гвоздева об участии в "Танцах со звездами" / Фото из инстаграм-сториз

Фоловеры Илоны Гвоздевой поинтересовались, кого бы она выбрала себе в партнеры, если бы снова вышла на паркет "Танцев со звездами". Танцовщица ответила, что готова стать в пару с Александром Педаном, Сергеем Притулой, Потапом или Никитой Добрыниным.

С кем Илона Гвоздева участвовала в "Танцах со звездами"