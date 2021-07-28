Главный трофей "Танцев со звездами" Илона Гвоздева получила три года назад. В пятом сезоне она победила в паре с юмористом Игорем Ласточкиным. После феерического триумфа девушка отплясала еще два сезона и объявила, что навсегда покидает паркет рейтингового шоу.
К теме Илона Гвоздева заявила, что не будет участвовать в "Танцах со звездами"
Как выяснилось впоследствии, Гвоздева все же не против участия в "Танцах со звездами", но на других условиях. Она претендует на роль главного хореографа проекта или на судейское кресло.
Читатели спросили: "Если вас пригласят судьей "Танцев со звездами" вы согласитесь?". На что Илона Гвоздева ответила: "Думаю, это наиболее логичное продолжение для меня в этом проекте".
Илона Гвоздева об участии в "Танцах со звездами" / Фото из инстаграм-сториз
Фоловеры Илоны Гвоздевой поинтересовались, кого бы она выбрала себе в партнеры, если бы снова вышла на паркет "Танцев со звездами". Танцовщица ответила, что готова стать в пару с Александром Педаном, Сергеем Притулой, Потапом или Никитой Добрыниным.
С кем Илона Гвоздева участвовала в "Танцах со звездами"
- В четвертом сезоне обновленных "Танцев со звездами" Илона Гвоздева была в паре с известным комиком и актером Юрием Ткачом. Они дошли до девятого прямого эфира и покинули шоу в шаге от финала.
- В пятом сезоне красавица завоевала победу с Игорем Ласточкиным, который продал кубок ради благотворительности.
- В шестом сезоне она танцевала с Владимиром Остапчуком, который тогда разводился с женой Еленой Войченко. Ее муж хотел набить морду шоумену, ведь он спровоцировал слухи о романе с партнершей.
- В седьмом сезоне "Танцев со звездами" Илона Гвоздева участвовала беременной, нарвавшись на критику болельщиков. Так, они с Дмитрием Танковичем покинули проект первыми.