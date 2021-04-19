Полуфинал "Голоса страны" 11 сезон был очень напряженным, и в 13 выпуске участники команд боролись за заветные места в финале шоу вместе со звездами украинского шоу-бизнеса. В 13 выпуске можно было услышать голоса Гайтаны, Валерия Харчишина, Юлии Саниной и многих других. В том числе и Евгению Власову.

К слову Евгения Власова призналась, вернется ли в шоу-бизнес после появления на "Голосе страны"

Евгения Власова на "Голосе страны"

43-летняя артистка спела на сцене "Голоса страны" вместе с Галиной Куришко. Они слились в прекрасном тандеме под исполнение песни Власовой "Я – живая река" и сорвали овации в зале. Ведущие шоу отметили, что это первое выступление звезды за последние 10 лет. После выступления Власова призналась, что это было очень волнительно и добавила, что у нее ощущение, что она начала сначала.

Это правда, потому что я дала себе время, чтобы прийти в себя, понять, что мне нужно и нужно ли мне вообще быть на сцене. Честно, я до сих пор не знаю,

– призналась звезда Евгения Власова.

Звездный тренер Тина Кароль заявила, что очень скучала по Евгении, поскольку именно ее песни были ориентиром, когда Тина становилась певицей. Другие звездные тренеры тоже подтвердили слова Кароль, что Власова достойна большой сцены.

Голос страны 11 сезон 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Галины Курышко и Евгении Власовой

Добавим, что впервые Евгению увидели на проекте "Голос страны" в 10 выпуске. Тогда участница команды Монатика Виктория Брехар пела популярную песню Евгении – "О тебе", пока та сидела в зале и слушала ее. После выступления девушки Власова вышла на сцену и поблагодарила за теплый прием. Также вместе с Викторией в дуэте она исполнила "Ветер надежды".