Украинская актриса и героиня "Холостячки" Ксения Мишина чувственно поздравила избранника Александра Эллерта с Днем святого Валентина. Она поделилась невероятным фото в океане.

Герои романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт несколько недель проводили время на Доминиканских островах. Звезды уже покидают теплые края, но все равно делятся общими романтическими фото. Также Ксения Мишина посвятила трогательное сообщение любимому в День святого Валентина.

К слову Настя Каменских показала, как Потап поздравил ее с Днем Валентина: романтическое фото

Ксения Мишина поздравила Эллерта с днем ​​влюбленных

Сегодня, 14 февраля, большинство украинских звезд романтично поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина. Не стали исключением и герои шоу "Холостячка". По случаю праздника Ксения Мишина распространила трогательные фото с Александром Эллертом.

На одной фотографии Ксения предстала перед камерой в летнем соблазнительном платье синего цвета с гороховым принтом. Она легла сверху на Александра Эллерт и обняла его. Пара проникновенно смотрела друг другу в глаза. Горячее фото на пляже покорило сеть.



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото с инстаграма Ксении Мишиной

На другом фото влюбленные позировали прямо в океане. Александр Эллерт нес на руках актрису и нежно улыбался, глядя на нее. Ксения собрала длинные волосы в высокий конский хвост и надела большие солнечные очки.



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото с инстаграма Ксении Мишиной

Сообщение Ксении Мишиной

Под фото актриса посвятила трогательные слова партнеру. Она поделилась, что сегодня уже летит в самолете домой. Звезда в очередной раз призналась Александру Эллерту в любви.

"Так интересно получается, 14 февраля мы проведем в самолете на высоте в 10 000 метров над уровнем океана. Это значит, что я, как обычно, буду бояться, а он, как всегда, будет держать меня за руку и утешать смешными историями... Хорошо, что Амуру не придется подниматься высоко в небо, чтобы выстрелить в самое сердце, потому что он давно уже это сделал. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты еще крепче меня обнимал, еще чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами "люблю тебя", – написала Ксения Мишина.

Ответ Алесандра Эллерта

Автор "Квартала 95" прокомментировал сообщение Мишиной и написал: "Люблю тебя". А на своей инстаграм-странице он поделился жарким фото, где целует любимую. "В моем четырехкамерном сердце давно все занято тобой. Люблю тебя неистово, Ксю!", – написал Эллерт под фотографией.