Поклонникам нравится узнавать подробности из личной жизни своих любимцев. Мишина и Эллерт не часто появляются вместе на публике и позируют в совместных фотосессиях, однако иногда делают исключения.

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Романтические фото Мишиной и Эллерта

На днях звезда обнародовала несколько кадров, на которых изображена с любимым. Пара предстала перед объективом на газоне на фоне современного здания. Ксения надела костюм молочного цвета, состоящий из широких брюк и удлиненного пиджака, под который надела белую футболку.

Такой look она соединила с черными босоножками на низкой подошве. Длинные роскошные волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках.

Александр Эллерт позировал на камеру в летнем сером костюме, черной футболке и оранжевых кроссовках.



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма Ксении Мишиной



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма Ксении Мишиной



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

В заметке Мишина поделилась мыслями о том, чему мужчина учит женщину. Рядом с мужчиной она должна быть женственной, слабой, нежной, заботливой, любящей.

"Недавно у психолога я прочитала мысль, которая очень сильно во мне отразилась: "Одно из условий счастливой семейной жизни – полностью принять человека таким, какой он есть, со всеми недостатками и вредными привычками, но со взаимным желанием меняться и стремиться к лучшему".

Ценности счастливой пары Мишиной и Эллерта

Стремиться видеть хорошее.

"Недавно я поняла, что мой муж может решить любой вопрос. Я очень долго этому сопротивлялась, потому что привыкла делать все самостоятельно. Оказалось, отпустить контроль и чувствовать себя расслабленной – очень приятно", – поделилась Ксения.

"Недавно я поняла, что мой муж может решить любой вопрос. Я очень долго этому сопротивлялась, потому что привыкла делать все самостоятельно. Оказалось, отпустить контроль и чувствовать себя расслабленной – очень приятно", – поделилась Ксения. Найти общие ценности и договориться друг с другом, какие они.

На днях Мишина открыла холодильник и увидела пустые полочки. Тогда она почувствовала стыд и разочарование, что плохо заботится, однако в ответ услышала хороший тон Александра: "Любимая, для чего там все будет портиться, если мы почти не бываем дома?".

На днях Мишина открыла холодильник и увидела пустые полочки. Тогда она почувствовала стыд и разочарование, что плохо заботится, однако в ответ услышала хороший тон Александра: "Любимая, для чего там все будет портиться, если мы почти не бываем дома?". Забота.

В случае с холодильником Ксения также почувствовала ее. Мишина по-своему проявляет заботу и рада, что Александр понимает ее.

В случае с холодильником Ксения также почувствовала ее. Мишина по-своему проявляет заботу и рада, что Александр понимает ее. Нежность: слова любви, поцелуи, объятия.

Ксения рассказала: "Мы оба от этого очень сильно зависим, поэтому даем это друг другу. Так важно знать, что это необходимо для партнера, не оставлять его без этих ценных моментов, не пренебрегать ими".

Ксения рассказала: "Мы оба от этого очень сильно зависим, поэтому даем это друг другу. Так важно знать, что это необходимо для партнера, не оставлять его без этих ценных моментов, не пренебрегать ими". " Разговаривать друг с другом хотя бы 15 минут в день не о детях, работе, заботах, а о нас. Это важная практика в нашей паре. Проговаривать ссоры, обиды – это очень нужно", – подчеркнула актриса.

не о детях, работе, заботах, а о нас. Это важная практика в нашей паре. Проговаривать ссоры, обиды – это очень нужно", – подчеркнула актриса. Хвалить друг друга за достижения, радоваться успехам.

Советоваться.

Нужно обсуждать разные вопросы, интересоваться мнениями друг друга.

Нужно обсуждать разные вопросы, интересоваться мнениями друг друга. Шутить.

"Недавно один человек нам сказал, что в этом мире есть только мы друг у друга. Мы вдвоем на пути. У родителей отдельная жизнь, у детей также будет отдельная, а наш путь – вместе. Нужно беречь друг друга. С этой мыслью гораздо приятнее!", – призналась Ксения.