Сеть всколыхнули слухи о разрыве одной из самых популярных звездных пар, которая сложилась после реалити-шоу "Холостячка", – Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Влюбленные лишь подогревали такую информацию провокационными сообщениями о любви, однако уже выяснилось, что они до сих пор вместе и в отношениях все хорошо.
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Мишина и Эллерт не разошлись
В инстаграм-сторис сценарист и ведущий Александр Эллерт опубликовал трогательное видео. На нем изображена Ксения Мишина, которая лежит на кровати после тяжелого рабочего дня. Мужчина нежно называет избранницу "любимой" и кормит ее вкусной икрой.
Мишина и Эллерт вместе: смотрите видео онлайн
Ранее Мишина отписалась от аккаунта Эллерта в инстаграме, однако теперь она снова следит за его жизнью в социальной сети. Однако совместные фото, которые Ксения забрала со своей ленты, она так и не восстановила.
Мишина подписана на страницу Эллерта / Скриншот из инстаграма Ксении Мишиной
Вероятный разрыв "Холостячки" с ее избранником: что об этом известно
- Несколько недель назад Ксения Мишина отписалась от страницы Александра в инстаграме. Также она удалила совместные фото, оставив лишь 2 рекламных ролика, в которых снималась вместе с любимым.
- Некоторое время актриса находилась на съемках в Хорватии. Оттуда публиковала статьи, в которых высказывалась об изменениях ради любви, чем еще больше провоцировала слухи об окончании отношений.
- Позже девушка поделилась мыслями относительно секрета спокойствия и гармоничной личности, такую публикацию дополнила черно-белым фото. Эллерт не замедлил с ответом. Он также опубликовал черно-белую фотографию и размышлял о том, есть ли у Бога жена. После этого комментариев о разводе пары стало еще больше.