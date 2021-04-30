Сеть всколыхнули слухи о разрыве одной из самых популярных звездных пар, которая сложилась после реалити-шоу "Холостячка", – Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Влюбленные лишь подогревали такую информацию провокационными сообщениями о любви, однако уже выяснилось, что они до сих пор вместе и в отношениях все хорошо.

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Мишина и Эллерт не разошлись

В инстаграм-сторис сценарист и ведущий Александр Эллерт опубликовал трогательное видео. На нем изображена Ксения Мишина, которая лежит на кровати после тяжелого рабочего дня. Мужчина нежно называет избранницу "любимой" и кормит ее вкусной икрой.

Мишина и Эллерт вместе: смотрите видео онлайн

Ранее Мишина отписалась от аккаунта Эллерта в инстаграме, однако теперь она снова следит за его жизнью в социальной сети. Однако совместные фото, которые Ксения забрала со своей ленты, она так и не восстановила.

Мишина подписана на страницу Эллерта / Скриншот из инстаграма Ксении Мишиной

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