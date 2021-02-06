На днях главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина вместе с избранником Александром Эллертом и детьми отправилась в семейный отпуск в Доминикану. Это первое путешествие пары с детьми – сыном актрисы Платоном и дочкой юмориста Элей.

После финала реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт успели отдохнуть уже дважды. В преддверии Нового года влюбленные отправились на лыжи в Буковель, а недавно вернулись из Одессы, куда поехали с 8-летним сыном звезды Платоном. Сейчас пара отдыхает в Доминиканской Республике с обоими потомками.

Интересно Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми отправились на отдых: фото

Знаменитости с детьми остановились в 5-звездочном отеле на побережье Карибского моря. В первый день отдыха они успели помедитировать, отведали местный деликатес – улиток и устроили семейную фотосессию на пляже.

Фото Ксении Мишиной и Александра Эллерта с детьми

Перед камерой "Холостячка" предстала в соблазнительном купальнике серого цвета, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. Между тем Александр Эллерт был одет в черные шорты и белую футболку с принтом. 13-летняя дочь юмориста Эля позировала в черном топе и нежно-розовых шортах, а сын актрисы Платон – плавках и кепке.

Семья попыталась сфотографироваться в воздухе, подпрыгнув на песке. Однако с синхронностью у них не сложилось. Любимый Мишиной пошутил, что даже этот кадр ей удалось сделать со 163 попытки.

На фото планировались пальмы, море и массовый скачок. Но даже я не прыгнул, это меня Ксюша одной рукой подняла,

– с юмором подписал фото Эллерт.



Ксения Мишина с Александром Эллертом и детьми / Фото Instagram / @ellert_a