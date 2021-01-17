Недавно по социальным сетям разлетелся ролик с фрагментом шоу, где участвовали и Ксения Мишина, и Александр Эллерт. Однако это происходило еще до съемок "Холостячки". Александр Эллерт рассказал, была ли пара знакома до проекта.

Встреча Мишиной и Эллерта

Поклонники романического шоу "Холостячка" нашли фрагмент из шоу "Интуиция", в котором участвовали и Александр Эллерт, и Ксения Мишина. Победитель проекта прокомментировал его одну из первых встреч с актрисой в интервью изданию "КП в Украине".

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Зрители "Холостячки" после того, как поняли, что пара была замечена вместе еще до съемок реалити, заподозрили, что их отношения – обычная постановка.

Отметим, что в одном из выпусков "Интуиции" главными героями стали Тина Кароль и Евгений Кошевой. Группой поддержки для певицы стали Евгений Кот и Ксения Мишина. А артисту "Квартала 95" помогали друзья Степан Казанин и Александр Эллерт.

Были ли знакомы Ксения Мишина и Александр Эллерт до проекта

На тот момент звезды, впоследствии принявшие участие в шоу "Холостячка", не были знакомы. Не познакомились они и после "Интуиции". Александр Эллерт признался, что это даже к лучшему.

Тогда у меня не получилось с ней познакомиться. Мы участвовали в разных командах, друг против друга. Она была в скромном гольфике, с распущенными волосами. Может, это и к лучшему, что тогда не получилось контакта. Ведь если бы он был, неизвестно, как бы дальше развивались события,

– рассказал Александр Эллерт.

Также через некоторое время звезды снова встретились на онлайн-курсах. Но настоящее знакомство состоялось уже на романтическом проекте. Александр пошутил: "Оказывается, Бог действительно любит троицу". И добавил, что встреча с Ксенией для него – подарок судьбы и магия.