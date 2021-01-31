Эксхолостячка Ксения Мишина через несколько дней после окончания проекта съехалась с Александром Эллертом. Она рассказала, что ее сын Платон обрадовался, когда узнал об этом решении.

Источник: "Люкс ФМ"

Ксения Мишина часто дает интервью после окончания романтического проекта "Холостячка". Недавно она приняла участие в программе "31 вопрос от "Люкс ФМ"", где рассказала о личной жизни.

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Ведущий программы Слава Демин поинтересовался, какие отношения у сына Ксении и ее партнера Александра Эллерта.

Реакция сына Ксении Мишиной на переезд Эллерта

Через 3 дня после отключения камер на проекте "Холостячка", Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались. Актриса воспитывает 8-летнего сына Платона от предыдущих отношений, поэтому его реакция на такое решение мамочки была важной. Но потомок радостно отреагировал на новость.

Я помню, что мы пришли с Сашей за несколько дней после окончания проекта, когда сформировали идею жить вместе, мы пошли разговаривать с Платоном. Мы рассказали ему эту новость, чему он очень обрадовался и сказал: "Вау, классно, Саня будет с нами вместе жить! Я вообще очень только " за",

- рассказала Ксения Мишина.

Знаменитость призналась, что она не боялась рассказать сыну об отношениях с Александром Эллертом. Но заметила, что были сомнения: "Оно как чаши весов: сомнение и твой путь. И они всегда когда – то, как-то-да и перевешивают. Просто нужно это понимать и принимать, это жизнь, она такая. Если всего бояться, то, понимаешь, "в лес не ходить"".

Актриса добавила, что она отнеслась к решению рассказать сыну здраво и решила, что нет смысла тянуть время. Также Ксения отметила, что у Александра и Платона хорошие отношения.

Смотрите интервью с Ксенией Мишиной онлайн: