Супругов принца Гарри и Меган Маркл папарацци заметили на улицах солнечного Лос-Анджелеса. Пару увидели вместе за несколько часов до публикации тизеров их скандального интервью с Опрой Уинфри, которое можно будет посмотреть уже 7 марта.

Фанаты уже находятся в ожидании разговора легендарной Опры с представителями Букингема. Интервью выйдет на телеканале CBS в 20:00 по местному времени США. В тизерах, которые вышли в сети 1 марта, Опра отметила, что некоторые признания Меган и Гарри могут быть шокирующими.

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Меган и Гарри в Лос-Анджелесе

Следовательно, пару увидели в автомобиле в Санта-Барбаре в воскресенье, 28 февраля, вместе с мамой Меган – Дорией Регланд. Их заприметили всего за несколько часов до выхода тизеров их интервью. Что интересно, за рулем автомобиля был принц Гарри, который, наверное, уже хорошо освоился на дорогах США – ему пришлось переходить с левостороннего британского движения машин на правостороннее.

Меган выглядела в машине несколько усталой и апатичной, а принц Гарри был сосредоточенным. Меган имела на себе соломенную шляпу, а Гарри – серое поло.

Что известно об интервью Гарри и Меган для Опры?

Впервые о записи интервью представителей королевской семьи стало известно 16 февраля. Тогда же в СМИ промелькнула информация, что Букингем разозлился из-за этого и королева хотела лишить пару всех королевских привилегий. Впрочем, это и так произошло, но в связи с полноценным уходом Меган и Гарри из королевской семьи.

По мнению источника, близкого к семье, Меган дала интервью Опре Уинфри, потому что хотела вернуть себе голос из-за недостаточного количества свободы.