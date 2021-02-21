В начале марта на телевидении выйдет откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри. СМИ считают, что его причиной было то, что Меган хочет вернуть себе голос из-за недостатка воли.

Уже 7 марта на телеканале CBS выйдет интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри. Супруги договорились с телеведущей о том, что можно задавать любые вопросы. Поэтому оно может вызвать неоднозначную реакцию у общества и Букингема.

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Причина интервью Меган Маркл

Источник, близкий к супругам, заявил, что этим откровенным интервью актриса хочет "вернуть себе голос". Важным является также тот факт, что трансляция разговора будет идти в прайм-тайм. Меган Маркл хочет вернуть себе волю, которой было недостаточно.

Это интервью – попытка вернуть себе голос. У Меган была возможность высказываться, когда она была актрисой, но после королевской свадьбы ей запретили использовать социальные сети,

– сообщил источник.

"Члены королевской семьи готовятся к тому, что пара нанесет удар в ответ. Пора спрятаться за диваном. Опра умеет заставлять людей говорить о своих чувствах. Будет момент переживания и озвучивания их недовольства. Это никому не выгодно", – пишет издание.

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