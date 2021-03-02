Меган Маркл і принца Гаррі вперше побачили у Лос-Анджелесі після тизеру інтерв'ю з Вінфрі
Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл папараці підхопили на вулицях сонячного Лос-Анджелеса. Пару побачили разом за кілька годин до публікації тизерів їхнього скандального інтерв'ю з Опрою Вінфрі, яке можна буде побачити вже 7 березня.
Джерело:The Daily Mail
Фанати вже перебувають в очікуванні розмови легендарної Опри з представниками Букінгему. Інтерв'ю вийде на телеканалі CBS о 20:00 за місцевим часом у США. У тизерах, які вийшли в мережі 1 березня, Опра зазначила, що деякі зізнання Меган і Гаррі можуть бути шокуючими.
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Меган і Гаррі в Лос-Анджелесі
Відтак, пару побачили в автомобілі у Санта-Барбарі у неділю, 28 лютого, разом з мамою Меган – Дорією Регланд. Їх запримітили всього за кілька годин до виходу тизерів їхнього інтерв'ю. Сина Арчі в автомобілі, схоже, не було. Що цікаво, за кермом автомобіля був принц Гаррі, який, напевно, вже добре освоївся на дорогах США – йому довелось переходити з лівостороннього британського руху машин на правосторонній.
Меган виглядала в автомобілі дещо втомленою та апатичною, а принц Гаррі був зосередженим. Меган мала на собі солом'яний капелюх, а Гаррі – сіре поло.
Що відомо про інтерв'ю Гаррі та Меган для Опри?
- Вперше про запис інтерв'ю представників королівської сім'ї стало відомо 16 лютого. Тоді ж у ЗМІ промайнула інформація, що Букінгем розлютився через це і королева хотіла позбавити пару усіх королівських привілеїв. Втім, це і так сталось, але у зв'язку із повноцінним відходом Меган та Гаррі із королівської сім'ї.
- На думку джерела, близького до подружжя, Меган дала інтерв'ю Опрі Вінфрі, тому що хотіла повернути собі голос через недостатню кількість волі.
- У мережі також стало відомо про реакцію Кейт Міддлтон і принца Вільяма на інтерв'ю. Зараз вони не в захваті від такої новини, особливо на тлі хвороби 99-річного принца Філіпа.
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