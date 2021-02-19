У королевской пары принца Гарри и Меган Маркл, которая почти год назад переехала из Великобритании в США, больше не будет тилула и воинских званий. Такое решение было принято из-за их отказа возвращаться к исполнению обязанностей монаршей семьи.

Такое решение официально обнародовали представители Букингемского дворца 19 февраля.

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Принц Гарри и Меган Маркл будут без титулов

Кроме титулов, в данном случае – герцоги Сассекские, у пары не будет королевского патронажа, который был предоставлен Елизаветой II, а также принц Гарри избавится всех воинских званий – в частности, звания корнета.

Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величестве королеве, что они не будут снова действующими членами королевской семьи. После разговора с герцогом королева написала, что, отказавшись от выполнения обязанностей в королевской семье, невозможно продолжать выполнять функции и обязанности, которые приходят вместе с жизнью государственного служащего,

– говорится в заявлении Букингемского дворца.

Представители Букингема добавили, что все почетные воинские звания и королевские патронажи Меган и Гарри будут возвращены Ее Величеству для их распределения между действующими членами королевской семьи. Впрочем, в заявлении подчеркнули, что во дворце расстроены решением супругов, но они до сих пор остаются "любимыми членами семьи".

Напомним, что супруги Меган Маркл и принц Гарри оказались под риском потерять все королевские привилегии после того, как стало известно, что пара даст интервью Опре Уинфри 7 марта. Там они поделятся личным, которое могло бы не понравиться Букингему. Поэтому в сети появилась инормация, что принц Гарри очень расстроился, узнав, что решение королевы о лишении званий и титулов вполне реально.

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