Официально: принца Гарри и Меган Маркл лишат всех королевских званий и титулов
У королевской пары принца Гарри и Меган Маркл, которая почти год назад переехала из Великобритании в США, больше не будет тилула и воинских званий. Такое решение было принято из-за их отказа возвращаться к исполнению обязанностей монаршей семьи.
Источник:Интерфакс-Украина
Такое решение официально обнародовали представители Букингемского дворца 19 февраля.
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Принц Гарри и Меган Маркл будут без титулов
Кроме титулов, в данном случае – герцоги Сассекские, у пары не будет королевского патронажа, который был предоставлен Елизаветой II, а также принц Гарри избавится всех воинских званий – в частности, звания корнета.
Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величестве королеве, что они не будут снова действующими членами королевской семьи. После разговора с герцогом королева написала, что, отказавшись от выполнения обязанностей в королевской семье, невозможно продолжать выполнять функции и обязанности, которые приходят вместе с жизнью государственного служащего,
– говорится в заявлении Букингемского дворца.
Представители Букингема добавили, что все почетные воинские звания и королевские патронажи Меган и Гарри будут возвращены Ее Величеству для их распределения между действующими членами королевской семьи. Впрочем, в заявлении подчеркнули, что во дворце расстроены решением супругов, но они до сих пор остаются "любимыми членами семьи".
Напомним, что супруги Меган Маркл и принц Гарри оказались под риском потерять все королевские привилегии после того, как стало известно, что пара даст интервью Опре Уинфри 7 марта. Там они поделятся личным, которое могло бы не понравиться Букингему. Поэтому в сети появилась инормация, что принц Гарри очень расстроился, узнав, что решение королевы о лишении званий и титулов вполне реально.
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Отстранение от королевской семьи Меган и Гарри: что следует знать
- 8 января 2020 года без ведома старших членов королевской семьи герцоги Сассекские в своем инстаграм-аккаунте опубликовали обращение к британцам, где заявили о решении отстраниться от семьи монархов, но при этом выполнять роль патронов организаций и всяко поддерживать Елизавету II. Они также рассказали, что планируют создать свой благотворительный фонд и переехать в США.
- На следующий день на заявление отреагировала Ее Величество. В нем отмечалось, что решение Меган Маркл и принца Гарри находится лишь на стадии обсуждения и об отстранении от королевской семьи говорить рано. В СМИ рассказывали, что о скандальном решении внука и его жены она, как и все остальные, узнала из соцсетей.
- Впоследствии Елизавета II позволила им заниматься благотворительностью, жить на 2 страны и быть финансово независимыми, но они не должны больше использовать титулы герцогов Сассекских и должны отказаться от обращения к ним как "королевское высочество". Ее Величество дала своеобразный испытательный срок на год, чтобы посмотреть, выполняются ли условия их договоренности. После этого королевская семья еще раз соберется на совещание.
- С началом пандемии пара и их сын Арчи переехали в Канаду, а затем в США, где сначала они жили на съемных виллах. Затем они приобрели роскошный особняк в Лос-Анджелесе. В июле Меган пережила выкидыш, а недавно объявила, что беременна во второй раз. Принц Гарри пообещал семье прибыть в Лондон в начале лета из-за дней рождения Елизаветы II и принца Филиппа, а также установления монумента принцессе Диане. Но, похоже, это может произойти совсем скоро – из-за пребывания дедушки Гарри в больнице, а также из-за решения Букингема о потере королевских титулов и званий. Меган и Арчи останутся в США.
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