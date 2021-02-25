Больше чем через неделю в США выйдет интервью с Опрой Уинфри, где Меган Маркл и принц Гарри откровенно расскажут о своей жизни. Стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям были не в восторге от такой новости.

Скандальное интервью должно выйти на канале CBS в США 7 марта. В нем они расскажут о своем решении уйти из королевской семьи и переехать в США, а также обсудят новые проекты, вторую беременность и как это быть родителями.

К слову Елизавета II нашла патронов в организациях вместо Меган и Гарри, – СМИ

Как сообщил инсайдер, старший брат принца Гарри – принц Уильям и его жена Кейт считают, что это неприемлемо в то время, когда болеет их дедушка – принц Филипп.

Для них это за гранью допустимого. Особенно в свете последних событий с принцем Филиппом. Они просто поражены,

– отметил он.

Инсайдер также добавил, что Меган Маркл и принц Гарри не будут затрагивать темы отношений между ними и герцогами Кембриджским. Хотя слухи об их напряженных отношениях ходят давно.

Какова реакция Букингема на интервью?

В Букингемском дворце в частности узнали о выходе интервью Меган и Гарри. Как и в случае Кейт и Уильяма, все недовольны таким ходом событий. Инсайдеры дворца сообщали, что из-за этого Елизавета II может лишить своего внука и его жену различных королевских привилегий.

Но, это и так произошло, поскольку в частном разговоре с королевой супруги еще раз подтвердили, что больше не будут возвращаться к королевским обязанностям. Поэтому они потеряли патронажи в организациях, а Гарри – некоторые военные должности.