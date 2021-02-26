После окончательного составления королевских обязанностей принц Гарри дал первое интервью ведущему Джеймсу Кордену и появился в эфире популярного американского ток-шоу. Звездному другу он впервые рассказал, что перевез семью из Великобритании в США из-за давления прессы.

Новый выпуск The Late Late Show начался с того, что Джеймс Корден заехал за принцем Гарри на красном двухэтажном автобусе с открытым верхом – символе Великобритании, и устроил традиционное чаепитие с выпечкой. Во время Интервью Королевский потомок заявил, что впервые прокатился на таком автобусе и наконец увидел достопримечательности Лос-Анджелеса. Однако жена Меган Маркл присоединилась к мужу только виртуально – благодаря Facetime.

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Принц Гарри о переезде из Великобритании в США

Вскоре после ухода от королевской семьи в январе прошлого года принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи перебрался в Лос-Анджелес, где приобрел роскошный особняк в Санта-Барбаре. Внук Елизаветы II подчеркнул, что из Великобритании они переехали не из-за напряженных отношений с королевской семьей, а из-за давления британской прессы и папарацци.

Это было скорее отступление, чем отход. Люди видели, что мы жили в очень тяжелых условиях. Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это разрушало мое психическое здоровье. Поэтому я сделал то, что сделал бы любой мужчина и отец. Я захотел вывезти свою семью оттуда,

– пояснил королевский отпрыск.

Он также впервые прокомментировал резонансное решение Букингемского дворца, которым их лишили всех королевских званий и титулов. Внук Ее Величества заверил, что будет продолжать служить обществу независимо от того, где он живет, и какие звания носит.

"Мы никогда не уходили прочь, и какие бы решения ни принимались на той стороне, я никогда не уйду. Я всегда буду делать свой вклад, моя жизнь – это служение обществу, и неважно, где я буду жить", – отметил принц Гарри.

О выходе Меган Маркл и принца Гарри из монаршей семьи и потере королевских званий читайте по ссылке.