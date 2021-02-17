Принц Гарри и Меган Маркл, которые станут родителями во второй раз, могут потерять королевские привилегии из-за откровенного интервью Опре Уинфри. Это очень расстроило принца Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл осмелились на решительный шаг. Они решили дать откровенное интервью Опре Уинфри. Реакция Букингемского дворца на это была негативной.

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Принц Гарри расстроен из-за лишения должностей

Из-за первого интервью супругов после сложения королевских обязанностей, королева Елизавета II может лишить привилегий семью. В частности, принца Гарри отстранят от высоких должностей.

Он может лишиться звания капитан-генерала Королевской морской пехоты и других воинских званий. Также его лишат покровительства над Регбийным союзом и лигой. В то же время Меган Маркл может потерять пост патрона Национального театра Лондона, который ранее занимала королева.

Я уверен, что ему больно. Он очень расстроен, что оказался в этой ситуации, но они сделали свой выбор,

– сообщил источник, близкий к семье.

Королева Елизавета II сообщит свое решение через несколько недель. Королевские инсайдеры снова предупреждают, что интервью Меган Маркл и принца Гарри может стать для них ошибкой.

Принц Гарри и Меган Маркл дадут интервью Опре Уинфри

Меган Маркл является хорошей подругой Опры Уинфри.

Интервью с семьей должно выйти на телеканале CBS 7 марта в прайм-тайм – 20:00 (по местному времени в США).

Меган и Гарри расскажут об их жизни в Великобритании, переезде в США, благотворительной деятельности, отцовстве и медийности.

Это будет первое интервью супругов после сложения королевских обязанностей.