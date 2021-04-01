Громкое заявление Меган Маркл о том, что у них была свадьба за 3 дня до официальной свадьбы 19 мая 2018 года , наделала немало шума в СМИ. Через несколько недель после этого архиепископ Кентерберийский наконец нарушил молчание и заявил, что никакой тайной свадьбы у них не было.

Джастин Уэлби (настоящее имя архиепископа) объяснил, что это была всего лишь частная встреча, как об этом ранее говорил представитель англиканской церкви – священник Марк Эдвардс.

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Я сделал бы серьезное уголовное преступление, – архиепископ

По словам архиепископа Кентерберийского, он никаких документов о свадьбе за три дня 19 мая 2018-го не подписывал, как это ранее утверждала Меган в разговоре с Опрой Уинфри. Доказательством слов священнослужителя также может быть копия свидетельства о браке Меган и Гарри, которая появилась несколько недель назад в одном из британских изданий.

Перед свадьбой у меня было несколько частных и пасторальных встреч с герцогом и герцогиней, но официально свадьба состоялась в субботу. В тот день я подписал свидетельство о браке, которое является юридическим документом. Я сделал бы серьезное уголовное преступление, если бы подписал документ, зная, что он фальшивый,

– сообщил Джастин Уэлби.

"Поэтому официальная свадьба была в субботу. Но я не скажу, что происходило на других собраниях", – заинтриговал архиепископ.

Скорее всего, на частной встрече в саду поместья принца Гарри пара обменялась клятвами в присутствии архиепископа, и не более. Если там не было свидетелей, как это говорила Меган, то брак тем более нельзя признавать официальным.

Правда, интересно, почему Архиепископ дал официальный ответ о "тайной" свадьбе Меган Маркл и принца Гарри только сейчас, а не после 7 марта, когда состоялась премьера интервью. Возможно, он ожидал официального комментария представителя Гарри и Меган, что тайной свадьбы у пары действительно не было, чтобы не наговорить лишнего.