В інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл заявила, що один з членів королівської сім'ї обговорював тон шкіри Арчі. ЗМІ заявили, що це могла бути принцеса Анна. Однак її слова Меган інтерпретувала неправильно.

Після того, як Меган Маркл звинуватила британську королівську родину в расизмі, у мережі з'явилось безліч припущень з приводу того, хто б міг обговорювати колір шкіри Арчі ще до його народження. Королівська експертка та біографиня Колін Кемпбелл заявила, що розмова йшла про доньку Єлизавети II – принцесу Анну.

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Чи справді принцеса Анна расистка

Експертка зізналась, що Меган Маркл дійсно говорила про принцесу Анну. Однак на її місці було не зовсім правильно звинувачувати її в расизмі. На думку Колін Кемпбелл, дружина принца Гаррі знову неправильно все зрозуміла.

За словами біографині, принцеса Анна й справді обговорювала маленького Арчі. Втім вона мала на увазі не так колір шкіри хлопчика, як те, що його народження може мати "катастрофічні наслідки" як для подружжя, так і для всієї монаршої родини.

"Гаррі вирішив, що в тонкому натяку Анни на культуру в цілому мова йде саме про колір шкіри. У принцеси Анни ж були побоювання з приводу катастрофічних наслідків того, що хтось новий з точки зору характеру і неналежного виховання увійде в їх сім'ю. На її думку, це могло спричинити проблеми як для всієї королівської сім'ї, так і для будь-якої дитини, народженої парою. Принцеса Анна була справедливо стривожена зовсім не через колір шкіри Меган, а через її небажання і нездатність поважати чужі традиції й культурні відмінності", – переконана Колін.

Також Кемпбелл додала, що принцеса Анна була одною з тих родичок принца Гаррі, яка відмовляла племінника від одруження з "цією дівчиною".

Якщо те, що сказала Колін Кемпбелл є правдою, то Меган Маркл двічі перекрутила події та неправильно їх інтерпретувала або, ймовірно, просто збрехала. Вперше – дружина Гаррі заявляла про таємне весілля, якого насправді не було.

Расизм у королівській родині