После скандальных заявлений о расизме: королевский дворец пересмотрит политику разнообразия
После обвинений в расизме от Меган Маркл Букингемский дворец решил пересмотреть политику разнообразия. В частности, монаршая семья должна предоставить равные возможности представителям различных социальных групп.
Источник:BBC
В резонансном интервью Меган Маркл и принца Гарри прозвучали громкие заявления о расизме в королевской семье. Кроме того, что там начнут расследование на эту тему, дворец планирует пересмотреть политику разнообразия.
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Дворец пересмотрит политику разнообразия
По словам источников, в королевском дворце уже действуют правила, определенные процедуры и программы, направленные на предоставление равных возможностей представителям разных общественных групп. Однако они не смогли помочь достичь желаемого прогресса в этом вопросе.
Таким образом, после обвинений в расизме во дворце проанализируют изменения и пересмотрят политику разнообразия. В частности, изменения произойдут в Букингемском и Кенсингтонском дворце, а также в Кларенс-хаусе.
Обвинения в расизме и реакция монаршей семьи
- В интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри герцогиня заявила, что в королевском дворце обсуждали цвет кожи Арчи, то есть обвинила членов семьи в расизме.
- Опра Уинфри впоследствии отметила, что ни королева Елизавета II, ни принц Филипп не имеют отношения к скандальному заявлению Меган Маркл.
- Принц Уильям стал первым, кто публично прокомментировал интервью брата. На вопрос журналиста он убежденно заявил: "Мы вообще не расистская семья!".
- Инсайдеры впоследствии рассказали, что помощники принца Уильяма настаивали, чтобы он и Кейт игнорировали любые вопросы об интервью во время выхода, поскольку это "неуместно" делать во время поездки в школу. Но королева Елизавета и принц Чарльз эту идею якобы, наоборот, поддержали.
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