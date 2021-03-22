После обвинений в расизме от Меган Маркл Букингемский дворец решил пересмотреть политику разнообразия. В частности, монаршая семья должна предоставить равные возможности представителям различных социальных групп.

В резонансном интервью Меган Маркл и принца Гарри прозвучали громкие заявления о расизме в королевской семье. Кроме того, что там начнут расследование на эту тему, дворец планирует пересмотреть политику разнообразия.

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Дворец пересмотрит политику разнообразия

По словам источников, в королевском дворце уже действуют правила, определенные процедуры и программы, направленные на предоставление равных возможностей представителям разных общественных групп. Однако они не смогли помочь достичь желаемого прогресса в этом вопросе.

Таким образом, после обвинений в расизме во дворце проанализируют изменения и пересмотрят политику разнообразия. В частности, изменения произойдут в Букингемском и Кенсингтонском дворце, а также в Кларенс-хаусе.

Обвинения в расизме и реакция монаршей семьи