На фоне скандального интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри телеведущая опровергла слухи относительно некоторых членов королевской семьи и их предвзятого отношения к Арчи Харрисону. По словам женщины, расистские слова относительно цвета кожи сына Меган и Гарри никогда не звучали из уст Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа.

В эфире программы CBS This Morning Опра Уинфри про это поделилась 8 марта – на следующий день после выхода интервью с Меган Маркл и принцем Гарри.

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Опра заверила, что расистские высказывания точно не касались королевы и ее мужа, который недавно перенес операцию на сердце.

Гарри не назвал никаких имен, но он хотел быть уверен, что я знаю, что ни его бабушка, ни дед не были частью этих разговоров,

– сказала телеведущая.

Она добавила, что Гарри заверил ее, что никогда не предоставит больше информации об этих разговорах.

Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, sat down with @Oprah in their first major interview since stepping away from royal duties.@Oprah joins us exclusively with her reaction on that revealing interview. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/M4oqmbKGfR — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

Что известно о расизме в королевской семье?

В разговоре с Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала немало скандальных и интересных вещей. Одна из них касалась принятия ее сына Арчи в королевской среде, поскольку вроде бы некоторые члены семьи опасались, что он будет иметь темный цвет кожи. Поскольку сама Меган Маркл и вся ее семья по маминой линии являются афроамериканцами.

По мнению Меган, именно это повлияло на то, что перед рождением мальчика ее поставили перед фактом, что Арчи не будет иметь титула принца, а также не будет иметь привилегий и охраны, как это имеют кузены Арчи – Джордж, Шарлотта и Луи.

Когда я была беременна, кроме разговоров о титуле и охране, обсуждали еще и цвет его кожи. Беспокоило то, насколько темной она будет после рождения. Это мне передал Гарри. Несколько разговоров семья вела с ним,

– рассказала Меган Маркл.

Когда же Опра Уинфри спросила у принца Гарри, кто из семьи выступил с такими шокирующими словами, то тот признался, что никогда не расскажет об этом разговоре. Также пара отметила, что за 3 года, пока растет Арчи, никто не выступил в защиту мальчика, что того лишили всех благ королевской семьи.

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