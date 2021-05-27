Джерело з королівської родини повідомило виданню The Daily Mail деталі заповіту герцога Единбурзького. Принц Філіп залишив своїм 3 помічникам фінансову винагороду.

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Заповіт принца Філіпа

Загальна сума спадщини померлого принца становить 42,5 мільйони доларів (понад 1 мільярд гривень). Помічники принца Філіпа отримають кошти готівкою – особистий секретар бригадний генерал Арчі Міллер-Бейкуелл, пажі Вільям Хендерсон і Стівен Ньедожадло.

Усі вони були присутні на прощанні із герцогом Единбурзьким та йшли позаду його труни й членів королівської сім'ї. Однак вони не відвідали поховання чоловіка королеви в Каплиці святого Георгія.

На відміну від деяких інших членів королівської сім'ї, принц Філіп був щедрий щодо до трьох чоловіків, які з ним працювали. Це особистий секретар бригадний генерал Арчі Міллер Бейкуелл і його пажі Вільям Хендерсон і Стівен Ньедожадло,

– розповіло джерело видання.



Прощальна хода / Скриншот з ютубу

Відомо, що основна частина грошей перейде до королеви Єлизавети II, водночас інші кошти розподілять між його онуками. Навіть принц Гаррі може отримати величеньку суму зі спадщини.

Джерело також розповіло, що принц Філіп не хотів карати свого онука за "погану поведінку": "Він був дуже справедливою, врівноваженою і милою людиною. Ніколи не тримав зла".

Натомість діти принца Філіпа — принци Чарльз, Едвард і Ендрю і принцеса Анна можуть "взяти все, що захочуть" із бібліотеки батька, у якій зберігається приблизно 13 тисяч книжок.

Смерть принца Філіпа: коротко