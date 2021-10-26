Изысканно и женственно: осенние выходы испанской королевы Летиции

Королева Летиция осенью часто появляется на публике. Для выходов она выбирает элегантные костюмы и платья. Какие новые образы Ее Величество продемонстрировала в сентябре и октябре – смотрите дальше.

Королева Летиция является примером для многих женщин. Она всегда элегантна, имеет вкус в одежде и подбирает наряды в соответствии с событиями, которых осенью было немало.

Смотрите также Принцесса Беатрис с мужем побывала на королевской свадьбе: фото нового выхода супругов

Осенние аутфиты королевы Летиции

В белом костюме и сером пиджаке королева проводила дочь на учебу. Тогда монаршую семью сфотографировали в аэропорту.



Король и королева Испании провели дочку на учебу / Фото Getty Images

На церемонии награждения премией Retina ECO Awards она появилась в бюджетном черном платье от экологичного бренда Maria Malo за 4 тысячи гривен.



Королева Летиция в черном платье / Фото Getty Images

В светлой блузке и юбке с цветочным принтом Летиция встретилась в Мадриде с президентом Чили.



Королева Летиция в светлой блузке и юбке / Фото Getty Images

В городе Суэра, на востоке Испании, Летиция встречалась со школьниками. Тогда для нового выхода выбрала белую рубашку и темно-синие брюки.



Летиция в белой блузке и темно-синих брюках / Фото Getty Images

В музей Эль Прадо в Мадриде Ее Величество приезжала в изысканном нежно-голубом платье.



Королева Летиция в голубом платье / Фото Getty Images

Летиция принимала президентскую чету Колумбии в королевском дворце. На торжественный прием она надела роскошное красное платье.



Королева Летиция с мужем принимает гостей / Фото Getty Images

В черном кожаном платье королева Испании была на финале научного конкурса Famelab Spain 2021.



Королева Летиция в черном кожаном платье / Фото Getty Images

На вручении Национальной премии в области культуры и в музее Прадо в Мадриде королева была в сдержанном платья серого цвета.



Испанские король и королева / Фото Getty Images

Ее Величество посетила открытие новой выставки Гойи в Fondation Beyeler в Базеле. В Швейцарии Летиция надевала темно-зеленый шерстяной свитер и юбку длины миди с оригинальным принтом.



Королева Летиция в Швейцарии / Фото Getty Images

Для официальной встречи в Мадриде Ее Величество выбрала вещи от бренда Hugo Boss: черную блузку и голубую юбку-карандаш.



Королева Летиция в блузке и юбке / Фото Getty Images

На церемонии вручения наград принцессы Астурийской Ее Величество предстала перед публикой в двух образах: платье цвета хаки и черном платье с пышной юбкой.



Королева Летиция с мужем и дочерьми / Фото Getty Images



​Королева Летиция с мужем и дочерьми / Фото Getty Images