Изысканно и женственно: осенние выходы испанской королевы Летиции

26 октября 2021 , 21:20
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Источник:

24 канал

Королева Летиция осенью часто появляется на публике. Для выходов она выбирает элегантные костюмы и платья. Какие новые образы Ее Величество продемонстрировала в сентябре и октябре – смотрите дальше.

 

Королева Летиция является примером для многих женщин. Она всегда элегантна, имеет вкус в одежде и подбирает наряды в соответствии с событиями, которых осенью было немало.

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Осенние аутфиты королевы Летиции


Король и королева Испании провели дочку на учебу / Фото Getty Images

  • На церемонии награждения премией Retina ECO Awards она появилась в бюджетном черном платье от экологичного бренда Maria Malo за 4 тысячи гривен.


Королева Летиция в черном платье / Фото Getty Images


Королева Летиция в светлой блузке и юбке / Фото Getty Images


Летиция в белой блузке и темно-синих брюках / Фото Getty Images


Королева Летиция в голубом платье / Фото Getty Images


Королева Летиция с мужем принимает гостей / Фото Getty Images


Королева Летиция в черном кожаном платье / Фото Getty Images


Испанские король и королева / Фото Getty Images


Королева Летиция в Швейцарии / Фото Getty Images


Королева Летиция в блузке и юбке / Фото Getty Images


Королева Летиция с мужем и дочерьми / Фото Getty Images


​Королева Летиция с мужем и дочерьми / Фото Getty Images

Автор: Христина Кобак