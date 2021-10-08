Королева Испании Летиция на днях с рабочим визитом прибыла в Швейцарию. Она посетила открытие новой выставки Гойи в Fondation Beyeler в Базеле.

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Образ Летиции

Испанская королева появилась на очередном светском выходе в темно-зеленом наряде: шерстяном свитере и юбке длины миди с оригинальным принтом.

Летиция соединила наряд с блестяще-коричневыми туфлями-лодочками на высоком каблуке, а также клатчем. Она выпрямила и распустила волосы, а на лице сделала макияж. Королева Испании всегда придерживается мер предосторожности, а потому вышла в свет с защитной маской.



Летиция / Фото Getty Images

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