Награды получили семь ученых, участвовавших в разработке вакцин против коронавируса, журналистка и писательница-феминистка, шеф-повар и бизнесмен, паралимпийский пловец.

Смотрите также Летиция с мужем и дочерьми посетили торжественное мероприятие: изысканный образ королевы

Изысканный образ королевы Летиции

Ее Величество предстала перед публикой в ​​роскошном платье черного цвета, верх которого был приталенный и без рукавов, а низ – пышный. Талию подчеркнул тоненький ремешок в тон. Из обуви Летиция выбрала черные туфли-лодочки на каблуках.

Волосы она собрала в пучок сзади, а на лице сделала насыщенный макияж, выделив глаза черными тенями. Аутфит королевы завершили роскошные серьги и браслеты.



Королевская семья Испании / Фото Getty Images



Королева Летиция / Фото Getty Images

Король Филипп VI для выхода выбрал черный костюм, белую рубашку и красный галстук. А дочери монархов выбрали для церемонии нежные аутфиты.

Напомним, на днях Ее Величество выходила в свет в черной блузке и юбке-карандаше светло-голубого цвета.