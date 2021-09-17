Ее Величество вместе с мужем радушно принимали гостей. Торжественный ужин состоялся во дворце, расположенном в Мадриде. Летиция в очередной раз показала изысканный стиль в одежде.
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Новый выход королевы Летиции
Ее Величество предстала перед публикой в ярком красном платье длины миди. Наряд имел пышную юбку, что добавляло образу нежности и женственности. Такой look Летиция соединила с красными туфлями-лодочками на высоком каблуке.
Среди украшений ее образ дополнили элегантные серьги с красными и серебристыми камнями. На лице королева сделала повседневный макияж с акцентом на глазах, а волосы уложила ровно. Поскольку пандемия коронавируса продолжается, она надела белую защитную маску – неизменным аксессуар настоящего.
Королевская чета Испании на официальном приеме / Фото Getty Images
Осенние аутфиты испанской королевы
- В музей Эль Прадо Ее Величество приезжала в голубом платье.
- В темном платье с мелким ярким принтом Летиция была на открытии 80-й мадридской книжной ярмарки в парке Ретиро.
- На встрече с президентом Чили Себастьяном Пиньером королева появилась в светлой блузке и юбке с цветочным принтом.